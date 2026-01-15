Judriame prospekte Kaune susidūrė trys automobiliai

Visi trys – „Volkswagen“ markės.
Vairuotojai nesutarė dėl kaltės, tad kreipėsi į policijos pareigūnus. Pranešimo pareigūnai sulaukė 10.29 val.
Kaip portalui kauno.diena.lt sakė Kauno policijos budėtojas, atvykus pareigūnams ir įvertinus aplinkybes, vairuotojai susitarė ir užpildė eismo įvykio deklaraciją.
Žmonės per šią nelaimę nesužeisti. Portalo kauno.diena.lt fotografo nuotraukose matyti, kad vienas lengvųjų automobilių po avarijos toliau važiuoti nebegali – jam išlūžo ratas.
