Gazoje rasti dviejų įkaitų palaikai

„Per IDF (Izraelio kariuomenės – ELTA) operaciją Gazos Ruože buvo rasti Ilano Weisso ir kito žuvusio įkaito, kurio vardas dar nėra paskelbtas, palaikai“, – teigiama kariuomenės pranešime.
I. Weissas buvo izraelietis, nužudytas 2023 m. spalio 7 d. per „Hamas“ žudynes pietų Izraelyje, pranešė premjeras Benjaminas Netanyahu savo biuro pareiškime.
Apie antrosios aukos tapatybę jokios informacijos kol kas nebuvo pateikta. Šiuo metu vyksta palaikų identifikavimo procesas.
Ilgą laiką tęsiantis karui Gazoje, Palestinos kovotojų laikomų įkaitų, gyvų ar mirusių, grąžinimas buvo pagrindinis Izraelio ir protestuotojų reikalavimas.
