Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra: per Izraelio smūgius žuvo 7 žmonės

Smūgiai suduoti nepaisant paliaubų, kuriomis iš esmės buvo sustabdytos kovos.
Agentūros atstovas spaudai Mahmudas Bassalas (Mahmudas Basalas) naujienų agentūrai AFP sakė, kad keturi žmonės, įskaitant tris vaikus, žuvo po to, kai dronas smogė jų palapinei Gazos Ruožo pietuose.
Tuo tarpu Gazos Ruožo šiaurėje žuvo 11 metų mergaitė, o smūgis mokyklai pražudė dar vieną žmogų. Agentūra pridūrė, kad per bepiločio orlaivio ataką netoli Kan Juniso žuvo dar vienas asmuo.
Izraelio kariuomenė pranešė, kad tikrina šiuos pranešimus.
Anksčiau ketvirtadienį Izraelio kariuomenė pranešė, kad iš Gazos miesto Izraelio link buvo paleistas sviedinys, kuris vėliau nukrito Gazos Ruože.
„Netrukus po to ( kariuomenė) tiksliai smogė į paleidimo vietą“, – sakoma išplatintame pareiškime.
Spalio 10 dieną įsigaliojusios paliaubos tarp Izraelio ir islamistų grupuotės „Hamas“ išlieka trapios. Abi pusės kaltina viena kitą įvairiais pažeidimais, o Gazos Ruožo gyventojai vis dar išgyvena didelę humanitarinę krizę.
Pagal pirmąjį susitarimo etapą palestiniečių kovotojai perdavė paskutinius 20 gyvų įkaitų ir 27 iš 28 mirusių įkaitų palaikus.
Mainais Izraelis paleido beveik 2 tūkst. palestiniečių kalinių ir grąžino šimtų žuvusių palestiniečių kūnus.
Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, nuo paliaubų įsigaliojimo Izraelio pajėgos pražudė mažiausiai 425 palestiniečius.
Izraelio kariuomenė pranešė, kad per tą patį laikotarpį islamistų kovotojai nužudė tris jos karius.
Naujausi komentarai