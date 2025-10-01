 Gelbėtojai: per žemės drebėjimą Filipinuose žuvo iki 60 žmonių

2025-10-01 07:03
BNS inf.

Per galingą žemės drebėjimą Filipinų centrinėje dalyje žuvo iki 60 žmonių, trečiadienį pranešė aukšto rango gelbėjimo tarnybų pareigūnas.

„Gauname papildomų pranešimų apie žuvusiuosius, todėl šis reikalas yra labai judrus. Gauname pranešimų, (kad) per šį žemės drebėjimą žuvo net 60 asmenų“, – žurnalistams Maniloje sakė vyriausybės Civilinės gynybos biuro administratoriaus pavaduotojas Rafaelito Alejandro (Rafaelitas Alechandras).

Vėlų antradienį prie Bogo, 90 tūkst. gyventojų turinčio miesto, esančio netoli šiaurinio tankiai apgyvendintos Kebu salos galo, įvyko negilus žemės drebėjimas, sugriovęs pastatus ir išardęs kelius.

