Meksikoje traukiniui nuvažiavus nuo bėgių žuvo trylika žmonių

Traukinio lokomotyvas nuvažiavo nuo bėgių pietinėje Oachakos valstijoje, pranešė Meksikos karinis jūrų laivynas, kuris valdo šią geležinkelio liniją.
Iš pradžių karinis jūrų laivynas pranešė apie 20 sužeistų žmonių, tačiau po kelių valandų paskelbė pareiškimą, kad „98 buvo sužeisti... ir, deja, 13 žmonių žuvo“.
Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum sakė nurodžiusi karinio jūrų laivyno sekretoriui ir kitam aukšto rango personalui vykti į vietovę ir padėti nukentėjusiųjų šeimoms.
Šalies generalinė prokuratūra pranešė pradedanti tyrimą avarijos priežasčiai nustatyti. Traukinys kursuoja tarp Meksikos įlankos ir Ramiojo vandenyno, juo vežami keleiviai ir kroviniai.
Linija buvo atidaryta 2023 m. kaip svarbus tuometinio prezidento Andreso Manuelio Lopezo Obradoro inicijuotas infrastruktūros projektas, skirtas pietryčių Meksikai vystyti.
Gruodžio 20 d. tuo pačiu maršrutu važiavęs traukinys susidūrė su krovininiu sunkvežimiu, bandžiusiu kirsti bėgius, tačiau per tą incidentą žmonių žūčių buvo išvengta.
