 Pamatykite, kaip šiandien atrodo legendinis muilo operų širdžių ėdikas Fernando Colunga

Pamatykite, kaip šiandien atrodo legendinis muilo operų širdžių ėdikas Fernando Colunga

2026-01-13 15:41
LNK.lt inf.

Fernando Colunga – vienas ryškiausių Meksikos telenovelių veidų, kurio karjera tęsiasi jau daugiau nei tris dešimtmečius. 1966-aisiais gimęs aktorius kovo 3-iąją švęs 60-ąjį jubiliejų.

Fernando Colunga Fernando Colunga

Fernando Colunga gimė Meksikoje ir iš pradžių rinkosi visiškai kitokią kryptį – studijavo civilinę inžineriją. Vis dėlto trauka scenai ir televizijai nugalėjo.

Proveržis karjeroje atėjo su klasikinėmis „Televisa“ telenovelėmis – Fernando Colunga tapo romantinio, tvirto, bet emociškai sudėtingo vyro archetipu.


View this post on Instagram


A post shared by Fernando Colunga (@fernando__colunga)

Tokie projektai kaip „Maria la del Barrio“, „Esmeralda“, „Apgavystės“ (orig. „La Usurpadora“) pavertė jį vienu labiausiai atpažįstamų aktorių Lotynų Amerikoje.

Skirtingai nei daugelis kolegų, Fernando Colunga beveik niekada neaptarinėjo savo meilės romanų ar šeimos planų. Interviu metu jis nuolat pabrėždavo, kad asmeninis gyvenimas nepriklauso viešumai.

Sklandė gandai, kad jis susitikinėjo ne su viena savo kolege iš muilo operų, pavyzdžiui, garsiąja Thalía.

Situacija pasikeitė, kai Meksikos žiniasklaida, remdamasi patikimais šaltiniais, pranešė apie jo ryšį su aktore ir modeliu Blanca Soto. Pasak publikacijų, pora jau kurį laiką gyvena ramų, nuo viešumos atokų gyvenimą. 2024 m. pasirodė informacija, kad Fernando Colunga ir Blanca Soto tapo tėvais.

2025 m. Fernando Colunga pasirodė naujoje telenovelėje „Amenecer“, dar kartą įrodydamas, kad kelis dešimtmečius trunkanti karjera ir publikos meilė – ne atsitiktinumas.

Šiame straipsnyje:
Fernando Colunga
aktorius
meksikietiški serialai
serialas
Meksika

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų