Meksikoje už elektroninių cigarečių pardavimą bus baudžiama kalėjimu

Dabar Meksika gali prisijungti prie kelių šalių, kuriose galioja įstatymai, nustatantys baudžiamąsias sankcijas už elektroninių cigarečių vartojimą.
Prezidentės Claudios Sheinbaum partijos „Morena“ nariai teigė, kad ši priemonė padės apsaugoti jaunų žmonių sveikatą ir panaikinti teisines spragas, kurios leido reklamuoti šiuos prietaisus kaip saugius.
Įstatymo projekto priešininkai teigia, kad dėl jo dviprasmiškumo institucijos gali piktnaudžiauti.
Šia reforma uždraudžiamos „elektroninės cigaretės ir kitos panašios sistemos ar prietaisai“, sakė Senato pirmininkė Laura Itzel Castillo.
Meksikos Senatas patvirtino teisės aktą 67 balsais prieš 37 trečiadienį, praėjus dienai po to, kai jis buvo priimtas žemesniuosiuose šalies Kongreso rūmuose. Dabar jis keliauja ant C. Sheinbaum stalo, kad būtų pasirašytas.
Remiantis 2023 metais atlikta oficialia apklausa, apskaičiuota, kad Meksikoje iš maždaug 132 mln. gyventojų elektronines cigaretes vartoja apie 2,1 milijono.
