Gyvenamąjį namą nušlavė sprogimas: nukentėjo apie dešimt žmonių

4 tūkst. gyventojų turintį Dadeno miestelį sukrėtė tragedija. Po sprogimo liko tik rūkstančių griuvėsių kalnas.
„Sėdėjau ant kėdės su telefonu rankoje, kalbėjausi su žmona. Staiga išgirdau galingą sprogimą. Viskas, kas buvo už manęs, ėmė skrieti į mane. Telefonas iškrito iš rankų. Išbėgau lauk ir nugriaudėjo dar keli sprogimai“, – pasakojo kaimynas Bülent.
Sunkiai sužeistas 15 metų jaunuolis. Jis išskraidintas į specialiąją kliniką, o į netoliese esančias ligonines išvežti dar septyni nukentėjusieji. Nors vis dar neaišku, kas sukėlė sprogimą pastate, kuriame veikė ir kebabinė, bet, panašu, sprogo dujos.
„Atliekant darbus tiesiai priešais namą buvo pažeistas dujų vamzdis. Darbininkas užuodė dujas ir perspėjo ugniagesius bei dujų tiekėją. Šie atvyko į įvykio vietą, bet jiems nepavyko užkirsti kelio sprogimui“, – aiškino RTL žurnalistas Stefan Efferth.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Gelbėtojai, iššukavę vietą, teigia, kad po nuolaužomis žmonių jau neliko. Dabar darbo imasi vokiečių policija.
„Prieš pradedant tyrimą pirmiausia reikia aiškiai suprasti, kas iš tikrųjų įvyko ir dėl ko. Didžiausias dėmesys dabar – nustatyti tikslią sprogimo priežastį“, – pabrėžė policijos atstovas Oliver Jutz .
Pirminiai duomenys rodo, kad gaisras nebuvo sukeltas tyčia.
