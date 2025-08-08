„Hamas“: Izraelio planas užimti Gazą reiškia įkaitų paaukojimą

„Sprendimas okupuoti Gazą patvirtina, kad nusikaltėlis (Izraelio ministras pirmininkas) Benjaminas Netanyahu ir jo nacių vyriausybė nesirūpina savo belaisvių likimu“, – teigiama grupuotės pareiškime.
„Jie supranta, kad agresijos plėtra reiškia jų paaukojimą“, – nurodoma jame.
„Hamas“ pasmerkė Izraelio vyriausybės planą perimti Gazos miesto kontrolę pavadinusi tai „nauju karo nusikaltimu“ ir perspėjo, kad tai žydų valstybei brangiai kainuos.
„Sionistų kabineto pritarimas planams užimti Gazos miestą ir evakuoti jo gyventojus yra naujas karo nusikaltimas, kurį okupacinė armija ketina įvykdyti prieš miestą“, – teigiama grupuotės pareiškime.
„Įspėjame nusikalstamą okupaciją, kad ši nusikalstama avantiūra jai kainuos brangiai ir nebus lengva kelionė“, – nurodoma jame.
Anksčiau pranešta, kad Izraelio saugumo kabinetas patvirtino ministro pirmininko Benjamino Netanyahu pasiūlytą planą, pagal kurį kariuomenė perims Gazos miesto kontrolę.
Pagal planą, kuriame žadama nugalėti islamistų grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože, Izraelio kariuomenė „ruošis perimti Gazos miesto kontrolę, kol civiliams gyventojams skirstys humanitarinę pagalbą už kovos zonų ribų“, teigiama pareiškime.
Ketvirtadienį sukvietęs savo saugumo kabinetą B. Netanyahu sakė, kad Izraelis planuoja visiškai perimti Gazos Ruožo kontrolę, bet nesiekia jo valdymo.
Kritikos šiam Izraelio planui jau pažėrė Vokietija, Kinija, Jungtinė Karalystė bei JT. Turkija paragino tarptautinę bendruomenę užkirsti kelią minimam Izraelio planui.
