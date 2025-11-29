Honkonge paskelbtas trijų dienų gedulas

Šeštadienio rytą 7,5 mln. gyventojų turinčio specialiojo administracinio regiono vyriausybės vadovas Johnas Lee ir kiti aukšti pareigūnai žuvusiųjų atminimą pagerbė trimis tylos minutėmis. Iki pirmadienio imtinai visos vėliavos prie vyriausybinių pastatų bus nuleisto iki pusės stiebo.
Trečiadienį gyvenamajame komplekse „Wang Fuk Court“ Tai Po rajone kilo didelis gaisras, liepsnos apėmė iš karto kelis pastatus. Dabartiniais duomenimis, žuvo 128 žmonės. Tačiau, anot institucijų, dar apie 200 asmenų laikomi dingusiais – vadinasi, aukų skaičius gali smarkiai išaugti.
Ugniagesiai gaisrą jau užgesino ir nutraukė galimų gyvųjų paiešką. Dabar mėginama apanglėjusiuose butuose rasti ir identifikuoti žuvusiuosius.
Dėl gaisro suimta 11 asmenų, įskaitant kelis vienos statybų bendrovės darbuotojus.
