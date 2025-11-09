Į Filipinus atslinko supertaifūnas: užregistruota pirmoji žūtis, evakuota per milijoną žmonių

Šis supertaifūnas, vos kelios dienos po to, kai šalį nusiaubė kita audra, veržėsi į vakarus, jo vėjo greitis netoli centro siekė 51,4 m. per sek, o nuo 11 val. ryto vietos (5 val. Lietuvos) laiku – iki 63,9 m. per sek., pranešė valstybinė meteorologijos tarnyba.
Samaro provincijos Katbalogano miesto gelbėtojas Junielis Tagarino (Džunielis Tagarinas) sakė, kad 64 metų moteris su šeimos nariais šeštadienio vakarą evakavosi, kai netikėtai „grįžo į savo namus“ ir po kelių valandų buvo rastas jos kūnas.
Vyriausybės civilinės gynybos departamentas sekmadienį pranešė, kad prieš artėjantį taifūną prevenciškai evakuota beveik 1,2 mln. žmonių.
