2025-11-09 16:55
BNS inf.

Supertaifūnas „Fung-wong“ sekmadienį pasiekė Filipinų rytinę pakrantę, nusinešęs mažiausiai dviejų žmonių gyvybes ir privertęs daugiau nei milijoną žmonių evakuotis iš namų, pranešė nacionalinė meteorologijos tarnyba.

Supertaifūnas „Fung-wong“ pasiekė Filipinų pakrantę / Scanpix nuotr.

Audra, kuri apėmė beveik visus Filipinus, pasiekė Auroros provinciją pagrindinėje Lusono saloje 21.10 val. vietos (15.10 val. Lietuvos) laiku, pranešė orų tarnyba, praėjus vos kelioms dienoms po kito šalį nusiaubusio taifūno.

