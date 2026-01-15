Į Kubą grižo 32 Venesueloje žuvusių kareivių palaikai

Praėjus mažiau nei porai savaičių nuo JAV atakos Venesueloje, urnos su jų pelenais, uždengtos Kubos vėliavomis, buvo sutiktos su karine pagarba sostinėse Havanos tarptautiniame oro uoste.
Prezidentas Miguelis Díazas-Canelis kartu su buvusiu prezidentu ir revoliucijos kovotoju Rauliu Castro dalyvavo ceremonijoje, transliuotoje per valstybinę televiziją.
Urnos buvo išneštos iš lėktuvo ir padėtos ant šešių atvirų karinių transporto priemonių. Baltomis uniformomis vilkėję kariai jas nuvežė į Revoliucinių ginkluotųjų pajėgų ministeriją tolesnei pagerbimo ceremonijai.
Kubos vyriausybė juos vadina kankiniais.
Per JAV operaciją, Karakaso teigimu, žuvo mažiausiai 100 žmonių, elitiniai kariai sučiupo prezidentą Nicolą Maduro ir jo žmoną Cilią Flores ir išvežė į Niujorką teisti už nusikaltimus, susijusius su narkotikais.
Kubos valdančiosios Komunistų partijos teigimu, kubiečiai į Pietų Amerikos šalį buvo išsiųsti Venesuelos valdžios prašymu. Pasak ekspertų, jie Venesueloje daugelį metų buvo atsakingi už N. Maduro asmeninį saugumą.
Naujausi komentarai