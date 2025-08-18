 Į Latviją per sieną iš Baltarusijos mėgino prasiveržti 159 migrantai

2025-08-18 15:13
Viljama Sudikienė (ELTA)

Praėjusį savaitgalį iš viso 159 asmenys mėgino neteisėtai patekti į Latviją iš Baltarusijos, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. 

Į Latviją per sieną iš Baltarusijos mėgino prasiveržti 159 migrantai / Scanpix nuotr.

Šiais metais Latvijos pasieniečiai užkirto kelią 8649 asmenų mėginimams neteisėtai patekti į Latviją iš Baltarusijos, humanitariniais sumetimais į šalį buvo įleista 15 asmenų.

Vyriausybė pratęsė sustiprintą Latvijos ir Baltarusijos sienos stebėjimo režimą iki šių metų gruodžio 31 dienos.

Latvija turi 172 kilometrų ilgio bendrą sieną su artima Rusijos sąjungininke Baltarusija.

Latvija, Lenkija ir Lietuva kaltina Baltarusiją valdantį Aliaksandrą Lukašenką organizuotai siunčiant migrantus prie Europos Sąjungos išorinės sienos, kad destabilizuotų bloką ir pakirstų saugumą, laiko tai hibridinio karo metodais.  

Šiame straipsnyje:
Latvija
Baltarusija
nelegali migracija

