Į Lietuvą vykti atsisakęs Baltarusijos politinis kalinys vėl atsidūrė kalėjime

69-metis buvęs kandidatas į Baltarusijos prezidentus M. Statkevičius rugsėjo 11 dieną, kai buvo bandoma jį deportuoti, liudininkų teigimu, išspyrė autobuso duris ir išlipo neutralioje zonoje tarp Baltarusijos ir Lietuvos.
Kurį laiką politiką buvo galima matyti pasienio kamerų vaizduose, po to jį nežinoma kryptimi išsivežė kaukėti žmonės. Jis negrįžo namo į Minską, jo buvimo vieta kurį laiką buvo nežinoma.
M. Statkevičius buvo suimtas dar prieš 2020 m. prezidento rinkimus ir nuteistas 14-ai metų, o pastaruosius 2 metus ir 7 mėnesius buvo laikomas izoliuotas Glubokovo kalėjime ir negalėjo bendrauti su išoriniu pasauliu.
„Sugrįžimo komisijos“ narys Jurijus Voskresenskis interviu portalui „Zerkalo“ sakė, kad M. Statkevičius „grįš atgal į bausmės atlikimo vietą“ ir vėl bus izoliuotas, nes „nepriėmė malonės“. Propagandistas mano, kad „galbūt buvo pakeistas dekretas, iš kurio jis buvo išbrauktas, ir jis grįš į bausmės atlikimo vietą“.
Pasak opozicijos lyderės Svetlanos Cichanouskajos, šalies demokratinės jėgos kreipėsi į amerikiečių partnerius su prašymu išsiaiškinti situaciją su M. Statkevičiumi.
