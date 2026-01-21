Irane nužudyta daugiau kaip 4 500 žmonių, teigia aktyvistai

Organizacija teigė, kad iki šiol patvirtino 4 519 mirties atvejų, o daugiau kaip 9 000 kitų atvejų vis dar tiriami.
Tarp žuvusiųjų – 4 251 demonstrantas ir 197 saugumo pajėgų kariai, teigė HRANA.
Irane vis dar neveikia internetas, pamažu pasirodo tik pavieniai vaizdai, kurie padeda atskleisti visą smurtinio susidorojimo su masiniais protestais, vykusiais sausio 8 ir 9 d., mastą.
Savo ataskaitoje aktyvistai atkreipė dėmesį į nerimą keliančią filmuotą medžiagą, kurią išanalizavę medikai teigė, kad kai kurie iš nužudytų demonstrantų prieš tai buvo gydomi.
Ant kūnų, rastų už medicinos įstaigų ribų, buvo matyti medicininė įranga, pavyzdžiui, kateteriai ir kvėpavimo vamzdeliai, tai sukėlė įtarimų, kad sužeisti protestuotojai mirė jau pradėjus gydymą arba buvo išvežti iš medicinos įstaigų be jokio oficialaus mirties patvirtinimo, teigiama ataskaitoje.
Irano vadovybė dėl smurto per protestus kaltino, jos teigimu, „teroristinius elementus“, taip pat savo senus priešus – Jungtines Valstijas ir Izraelį. Tačiau šių teiginių neįmanoma nepriklausomai patikrinti, iš dalies dėl tebesitęsiančio komunikacijų atjungimo.
