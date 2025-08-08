Į šiaurę nuo Los Andželo plintant miškų gaisrams gaisrui evakuoti tūkstančiai žmonių

Evakuotis nurodyta mažiausiai 10 Los Andželo ir Venturos apygardų zonų, o iki ketvirtadienio 23.00 val. (6.00 val. Grinvičo laiku) į saugesnes vietas buvo perkelta 2 700 gyventojų, agentūrai AFP sakė Venturos apygardos ugniagesių atstovas Andrew Dowdas.
Pasak A. Dowdo, gaisrui suvaldyti buvo pasitelkta mažiausiai 400 ugniagesių.
Gaisras įsiplieskė ugniagesiams kovojant su kitu jau aštuntą dieną siautėjančiu gaisru – kol kas didžiausiu šiais metais Kalifornijoje, – kuris Los Padreso nacionaliniame miške apėmė daugiau kaip 99 000 akrų plotą ir kelia grėsmę šimtams namų.
Pasak A. Dowdo, naujausiame gaisre jau išdegė 4 856 akrų plotas ir liepsnų kol kas nepavyko sutramdyti.
Šiai vietovei atstovaujanti Los Andželo apygardos kontrolierė Kathryn Barger paragino gyventojus laikytis evakuacijos gairių.
„Esant itin karštoms ir sausoms sąlygoms, netoli Venturos ir Los Andželo apygardos ribos sparčiai plinta gaisras #CanyonFire“, – platformoje „X“ rašė K. Barger.
„Jei esate Santa Klaritoje, Heslio kanjone arba Val Verdėje, rimtai atsižvelkite į evakuacijos nurodymus, o kai gelbėtojai lieps evakuotis, nedelsdami išvykite. Būkite sąmoningi – prašome nerizikuoti gyvybe.“
Šie gaisrai kilo po liepą kilusio gaisro, kurio metu išdegė daugiau nei 70 000 akrų plotas ir kuriam suvaldyti prireikė šimtų ugniagesių.
Anuomet ugniagesių tarnybos pažymėjo, kad liepsnoms plisti padėjo sausi krūmynai, stiprus vėjas ir aukšta temperatūra.
Iki ano gaisro Kalifornijoje jau buvo kilę keletas gaisrų, pakursčiusių nuogąstavimus dėl sudėtingo sezono, kuris laukia valstijos, vis dar mėginančios atsitiesti po 30 gyvybių nusinešusių sausio gaisrų.
Šią savaitę Ciuriche įsikūrusi perdraudimo milžinė „Swiss Re“ paskelbė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį stichinės nelaimės visame pasaulyje padarė 135 mlrd. JAV dolerių ekonominių nuostolių, prie kurių smarkiai prisidėjo ir Los Andželo miškų gaisrai.
