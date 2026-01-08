Imigracijos agentui nušovus moterį, JAV protestuotojai susirėmė su teisėsaugos pareigūnais

Naujienų agentūros AFP fotografas matė, kaip pipirinių dujų šautuvais ir ašarinėmis dujomis ginkluoti federaliniai pareigūnai priešais vieną vyriausybinės įstaigos pastatą Fort Snellinge netoli Mineapolio grūmėsi su didele protestuotojų minia.
Triukšminga minia skandavo šūkius, nukreiptus prieš Imigracijos ir muitinės policija (ICE), o pareigūnai mėgino nustumti protestuotojus ir keletą iš jų sulaikė. Vienas iš sulaikytųjų buvo suimtas po to, kai kartonine lentele trenkė pareigūnui.
Trečiadienį pareigūno nušauta moteris – 37-ejų Renee Nicole Good – žuvo, kai į ją iš arti buvo paleisti šūviai. Rodosi, žuvusioji bandė automobiliu pasitraukti nuo agentų, susirinkusių aplink jos transporto priemonę, kuri, jų teigimu, užstojo jų kelią.
Vaizdo įraše, kuriame užfiksuotas šis incidentas, matyti, kaip kaukėtas ICE agentas mėgina atidaryti moters automobilio duris, o po to kitas kaukėtas pareigūnas tris kartus šauna į jos visureigį.
Po to automobilis nulėkė nuo kelio ir atsitrenkė į kitus stovinčius automobilius, o iš šokiruotų įvykio liudininkų federalinių pareigūnų adresu pasipylė keisksmažodžiai.
Tada matyti kruvinas moters kūnas, sukniubęs sudaužytame automobilyje.
Prezidentas Donaldas Trumpas ir aukšti pareigūnai suskubo pareikšti, kad R. Good bandė agentus nužudyti, tačiau Mineapolio meras Jacobas Frey‘jus šį teiginį pavadino nesąmone.
„Nenoriu, kad kas nors būtų nušautas. Nenoriu, kad kas nors šauktų ir bandytų partrenkti policininkus“, – duodamas interviu leidiniui „The New York Times“ sakė D. Trumpas.
Pirmiau jis sakė, kad pareigūnas šaudė gindamasis.
Vidaus saugumo departamento (DHS) vadovė Kristi Noem šį incidentą pavadino „vidaus terorizmu“.
Imigrantų deportacijos
Protestų mastas išaugo po to, kai Minesotos gubernatorius demokratas Timas Walzas paskelbė, kad rengti demonstracijas dėl šios žmogžudystės yra „patriotiška pareiga“.
„Noras išeiti į gatves protestuoti ir pasakyti šiai vyriausybei, kad tai yra neteisinga, šiuo metu yra patriotiška pareiga, tačiau tai reikia daryti saugiai“, – trečiadienį sakė T. Walzas.
Nepaisant kai kurių valstijų pareigūnų prieštaravimų, ICE federaliniai agentai uoliai vykdo D. Trumpo administracijos imigrantų deportacijos kampaniją.
Praėjusią vasarą DHS pradėjo naujokų verbavimo kampaniją, siekdama esamų 6 tūkst. ICE agentų gretas papildyti dar 10 tūkst. naujų pareigūnų.
Dėl to pasigirdo kritika, kad naujieji agentai yra nepakankamai apmokyti.
Trečiadienio incidentas įvyko per protestą prieš imigracijos pareigūnų veiksmus pietinėje Mineapolio dalyje.
Vienas iš liudininkų teigė girdėjęs tris šūvius.
„Prifilmavau, kaip jie neša kūną į greitosios pagalbos automobilį“, – televizijos kanalui „MS NOW“ pasakojo jis.
Kitas liudytojas, kalbėjęs su vietos televizijos stotimi „FOX9“, apibūdino siaubingą vaizdą, sakydamas, kad „likęs gyvas keleivis iš automobilio išlipo visas kruvinas“.
Jis papasakojo, kad matė vyrą, kuris prisistatė esąs gydytojas ir bandė pasiekti R. Good, bet pareigūnai jo prie nukentėjusiosios neprileido.
Prieš D. Trumpo administracijos, pažadėjusios suimti ir deportuoti, jos pačios teigimu, „milijonus“ nelegalių migrantų, kovos su imigracija operacijas kilo visuotiniai protestai.
Žuvusiosios motina Donna Ganger dienraščiui „Minnesota Star Tribune“ sakė, kad jos dukra „tikriausiai buvo persigandusi“.
R. Good nesikišo į jokias akcijas prieš ICE pareigūnus, pridūrė D. Ganger.
R. Good buvo mama ir poetė, o Norfolko (Virdžinija) Old Dominion universitete studijavo kūrybinį rašymą, pranešė JAV žiniasklaida.
JAV valdžios institucijų teigimu, imigracijos tarnybos reiduose Mineapolyje dalyvavo iki 2 tūkst. pareigūnų.
Rugsėjo mėnesį pareigūnas Čikagoje nušovė nelegalų imigrantą, o valdžios institucijos pareiškė, kad vyriškis bandė priešintis jį sulaikyti mėginusiam pareigūnui, jį taranuodamas savo automobiliu.
