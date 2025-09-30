Indonezijoje sugriuvus mokyklos pastatui tebėra dingę dešimtys žmonių

Patvirtinta mažiausiai vieno mokinio mirtis, apie 80 kitų buvo sužeisti ir nuvežti į ligoninę, pranešė šalies nelaimių valdymo agentūra.
Gelbėjimo komandos vis dar ieško 38 žmonių, įskaitant mokinius ir statybininkus. Transliuotojas „Kompas TV“ pranešė, kad iki vidurdienio vietos laiku septyni įstrigę asmenys buvo rasti gyvi.
Internatinė islamo mokykla Rytų Javoje sugriuvo pirmadienio popietę, kai darbininkai liejo betonines lubas, pranešė žiniasklaida. Dėl šviežio betono svorio galėjo sugriūti atraminė konstrukcija ir tai sukėlė avariją.
Pastatas buvo baigtas statyti tik prieš kelis mėnesius, bet jame dar vyko paskutiniai betonavimo darbai, o taip pat ir pamokos.
Maždaug 100 mokinių buvo antrame aukšte, susirinkę į popietės maldą, kai pastatas sugriuvo. Liudytojai pasakojo matę, kaip pastatas „sudrebėjo“, pasigirdo girgždesys ir per kelias sekundes jis sugriuvo.
Antradienį šimtai nelaimių valdymo darbuotojų, ugniagesių ir savanorių sunkia technika šukavo griuvėsius. Žiniasklaida įvykio vietą apibūdino kaip „cemento, sijų ir pastolių potvynį“.
Tarp sužeistųjų yra paauglių, patyrusių kaulų lūžių, galvos traumų ir įpjovimų. Vienai aukai reikėjo amputuoti ranką.
