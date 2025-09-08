 Intensyvindamas puolimą Gazos mieste Izraelis sugriovė daugiaaukštį biurų pastatą

Intensyvindamas puolimą Gazos mieste Izraelis sugriovė daugiaaukštį biurų pastatą

2025-09-08 18:14
BNS inf.

Izraelio kariuomenė pirmadienį pranešė sunaikinusi 12 aukštų biurų pastatą Gazos mieste, praėjus pusantros valandos po to, kai įspėjo gyventojus evakuotis iš to rajono.

Intensyvindamas puolimą Gazos mieste Izraelis sugriovė daugiaaukštį biurų pastatą
Intensyvindamas puolimą Gazos mieste Izraelis sugriovė daugiaaukštį biurų pastatą / AFP nuotr.

Per pastarąsias kelias dienas Izraelis sugriovė virtinę daugiaaukščių pastatų Gazos mieste, perspėjęs, kad islamistų grupuotė „Hamas“ juose buvo įrengusi stebėjimo infrastruktūrą.

Izraelis intensyvina puolimą ir nori užimti Gazos miestą, kurį vadina paskutiniu „Hamas“ bastionu. Kariuomenė ragina palestiniečius iš kai kurių Gazos dalių pasitraukti į paskirtą humanitarinę zoną Gazos Ruožo pietuose.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) sekmadienį pareiškė, kad siunčia paskutinį įspėjimą palestiniečių kovotojų grupuotei „Hamas“ pasiekti susitarimą dėl Gazos Ruože laikomų įkaitų paleidimo.

Šiame straipsnyje:
sugriovė daugiaaukštį biurų pastatą
Izraelis
Gazos miestas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų