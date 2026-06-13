Iranas teigia, kad susitarimas su JAV nebus pasirašytas sekmadienį

„Turime palaukti ir pažiūrėti, kada tiksliai bus pasirašytas susitarimas, tačiau tai nebus rytoj“, – teigė ministerijos atstovas Esmaeilis Baqaei (Esmaeilis Bagajis), kurį cituoja naujienų agentūra IRNA.
„Negalima atmesti galimybės, kad tai įvyks artimiausiomis dienomis“, – pridūrė jis.
Pakistano ministras pirmininkas Shehbazas Sharifas (Šehbazas Šarifas), kurio vyriausybė tarpininkauja tarp Teherano ir Vašingtono siekdama padėti užbaigti karą, anksčiau šeštadienį pareiškė, kad JAV ir Irano taikos susitarimas tikriausiai bus galutinai parengtas per artimiausias 24 valandas.
„Esame arčiau taikos susitarimo nei bet kada anksčiau. Susitarimas tikriausiai bus galutinai parengtas per artimiausias 24 valandas, todėl Pakistanas rengiasi elektroniniam taikos susitarimo pasirašymui iškart po to, o kitą savaitę vyks techninio lygio derybos“, – parašė jis socialiniame tinkle „X“.
Derybos dėl pirminio susitarimo memorandumo sąlygų kelias savaites buvo įstrigusios, tačiau pastarosiomis dienomis ir Vašingtonas, ir Teheranas leido suprasti, kad artėjama prie susitarimo.
Tačiau įtampa išlieka: Jungtinės Valstijos pranešė, kad anksti šeštadienį numušė ne vieną Irano droną, nutaikytą į komercinius laivus Hormuzo sąsiauryje.
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