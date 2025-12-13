Irane „dėl jų pačių saugumo“ sulaikyti aktyvistai, tarp kurių – Nobelio taikos premijos laureatė

Remiantis šeštadienį pasirodžiusiais vietos žiniasklaidos pranešimais, Šiaurės Rytų Irano Mašhado gubernatoriaus kanceliarija paskelbė, kad šie asmenys buvo sulaikyti po protesto, kuriam vadovavo N. Mohammadi ir kurio metu, kaip pranešama, buvo skanduojami šiurkštūs šūkiai prieš Irano politinius lyderius.
Kanceliarijos teigimu, aktyvistai buvo „tik laikinai sulaikyti dėl jų pačių saugumo“, siekiant apsaugoti juos nuo islamo radikalų, kurie taip pat dalyvavo renginyje. Dėl aktyvistų skanduojamų šūkių buvo baiminamasi, kad tarp abiejų grupių gali kilti smarkių susirėmimų, teigiama pranešime.
Tačiau aktyvistai ir opozicijos šaltiniai šį teiginį atmetė, sakydami, kad saugumo pareigūnai per ceremonijos metu vykdytą reidą ir juos sulaikydami patys juos įžeidinėjo ir naudojo pernelyg didelę jėgą.
Jie taip pat pranešė, kad buvo sulaikyta mažiausiai 40 aktyvistų, kuriems, be kita ko, buvo pareikšta kaltinimų rėmus monarchijos sistemos grąžinimą šalyje.
Protesto dalyviai buvo sulaikyti per vienoje iš Mašhado mečečių vykusią velionio teisininko Khosrowo Alikordi atminimo ceremoniją. Remiantis oficialiais pranešimais, 46-erių metų K. Alikordi prieš keletą dienų mirė nuo širdies smūgio, tačiau opozicijos šaltiniai teigia, kad jis mirė nuo areštinėje patirtų kankinimų.
Politiniams kaliniams atstovavęs žmogaus teisių advokatas K. Alikordi buvo plačiai gerbiamas tarp aktyvistų, o jo mirtis sukrėtė Irano žmogaus teisių bendruomenę. Jis garsėjo savo kritišku požiūriu į teismų sistemą, dėl kurio pateko į islamo sistemos politinį juodąjį sąrašą.
N. Mohammadi Nobelio taikos premiją gavo 2023 m. už kovą su moterų priespauda Irane, pasipriešinimą mirties bausmei ir žmogaus teisių bei laisvės gynimą.
Ji atlikinėjo ilgą laisvės atėmimo bausmę liūdnai pagarsėjusiame Teherano Evino kalėjime, kol maždaug prieš metus buvo paleista dėl sveikatos problemų.
Naujausi komentarai