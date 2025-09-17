Irane pakartas už šnipinėjimą Izraeliui nuteistas vyras

„Šį rytą, po tinkamo teisinio proceso ir Aukščiausiajam Teismui patvirtinus nuosprendį, Babakui Shahbaziui... buvo įvykdyta mirties bausmė pakariant“, – rašoma teismų naujienų svetainėje „Mizan Online“ publikuotame pranešime.
Kol kas nėra aišku, kada B. Shahbazis buvo suimtas, tačiau „Mizan“ paaiškino, kad jis buvo nuteistas mirties bausme už sunkius nusikaltimus – „korupciją žemėje“ ir „karą prieš Dievą“.
Anot svetainės „Mizan“, jis dalyvavo projektuojant ir įrengiant pramonines aušinimo sistemas įmonėms, susijusioms su karinėmis, saugumo ir telekomunikacijų organizacijomis ir objektais.
Turėdamas galimybę patekti į tokius objektus, jis galėjo „mainais į pinigus ir galimybę gyventi užsienio šalyje teikti informaciją „Mossad“.
Po birželį įvykusio karo su Izraeliu Iranas pažadėjo, kad žmonėms, kaltinamiems bendradarbiavimu su jo didžiausiu priešu, bus greitai įvykdomas teisingumas.
Rugpjūčio mėnesį valdžios institucijos įvykdė mirties bausmę Roozbehui Vadi, kuris dirbo Irano atominės energijos organizacijos dukterinėje įmonėje ir buvo teisiamas už informacijos apie Irano branduolinės energetikos mokslininkus ir objektus perdavimą.
Liepos pabaigoje Irano žvalgybos agentūra pranešė, kad suėmė „20 šnipų, „Mossad“ operatyvinių ir pagalbinių agentų ir elementų, susijusių su (Izraelio) režimo žvalgybos pareigūnais Teherane“ bei keliose kitose provincijose.
Žmogaus teisių grupių, įskaitant „Amnesty International“, duomenimis, pagal įvykdomų egzekucijų skaičių pasaulyje Iranas nusileidžia tik Kinijai.
