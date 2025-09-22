Šiais metais Irane jau įvykdyta per tūkstantį egzekucijų

Rugpjūčio pabaigoje Jungtinės Tautos buvo suskaičiavusios 841 egzekuciją nuo metų pradžios – tai smarkus padidėjimas, lyginant su pastaraisiais metais. 2024 m., JT duomenimis, Irane įvykdytos mažiausiai 975 mirties bausmės. Šiais metais įvykdytų egzekucijų skaičius gali pasiekti didžiausią lygį per dešimtmečius.
Per karą su Izraeliu birželį ir po paliaubų įsigaliojimo saugumo institucijos ėmėsi griežtų veiksmų prieš asmenis, tariamai kolaboravusius su mirtinu priešu.
Irano žiniasklaida pranešė apie virtinę egzekucijų dėl tariamo šnipinėjimo Izraeliui.
