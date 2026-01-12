Irano šacho sūnus ragina saugumo pajėgas stoti į žmonių pusę

„Valstybinių institucijų darbuotojai, taip pat ginkluotųjų ir saugumo pajėgų nariai turi pasirinkimą: stoti į žmonių pusę ir tapti tautos sąjungininkais arba rinktis bendrininkauti su žmonių žudikais“, – po to, kai viena žmogaus teisių organizacija pareiškė, kad Irano valdžios institucijos vykdo masines žudynes protestams numalšinti, socialiniuose tinkluose rašė Reza Pahlavis.
Opozicijos lyderiu tapęs P. Pahlavis taip pat paragino pakeisti prie Irano ambasadų kabančias vėliavas tomis, kurios buvo naudojamos iki islamiškosios revoliucijos.
„Atėjo laikas joms pasipuošti nacionaline Irano vėliava, kuri pakeistų gėdingą islamo respublikos vėliavą“, – sakė jis.
Londone protestuotojai savaitgalį sugebėjo pakeisti Irano ambasados vėliavą ir jos vietoje iškėlė trispalvę vėliavą, kuri buvo naudojama paskutinio šacho, šalį valdžiusios iki 1979 m. revoliucijos, laikais.
Ceremonialinė, ikirevoliucinių laikų vėliava tapo po visą pasaulį išplitusių mitingų Irano demonstracijoms paremti simboliu.
Oficialios naujienų agentūros IRNA duomenimis, dėl sukeistų vėliavų Irano užsienio reikalų ministerija sekmadienį iškvietė Didžiosios Britanijos ambasadorių Teherane.
