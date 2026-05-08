Irano žiniasklaida praneša apie naujus pavienius susirėmimus su JAV pajėgomis Hormuzo sąsiauryje

„Per pastarąją valandą Hormuzo sąsiauryje vyko pavieniai susirėmimai tarp Irano ginkluotųjų pajėgų ir JAV laivų“, – pranešė naujienų agentūra „Fars“.
Anksčiau penktadienį Iranas apkaltino JAV pažeidus paliaubas, abiem pusėms verčiant kaltę viena kitai dėl naktį Hormuzo sąsiauryje įvykusio susirėmimo.
„Praėjusią naktį įvykdyti veiksmai buvo ir akivaizdus tarptautinės teisės pažeidimas, ir paliaubų sulaužymas“, – sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmaeilis Baqaei (Esmaelis Bagajis) naujienų agentūrai ISNA.
Tuo metu JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė, kad paliaubos su Iranu vis dar galioja, nepaisant ketvirtadienį įvykusios Irano atakos prieš tris JAV eskadrinius minininkus Hormuzo sąsiauryje, kurią jis pavadino „smulkmena“.
