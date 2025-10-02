Per išpuolį prie sinagogos Mančesteryje žuvo du žmonės

Priduriama, kad sužeistųjų būklė šiuo metu yra sunki.
„Manoma, kad užpuolikas buvo pašautas Didžiosios Mančesterio policijos (GMP) ginkluotų pareigūnų ir, kaip manoma, žuvo“, – socialiniame tinkle „X“ nurodė policija.
Tačiau policija pridūrė, kad kol kas negali patvirtinti užpuoliko mirties fakto dėl jo „įtartinų daiktų ant jo kūno“.
Skelbiama, kad incidento vietoje dirba išminuotųjų būrys.
Jungtinės Karalystės (JK) karalius Karolis III ketvirtadienį teigė esąs giliai sukrėstas ir nuliūdęs dėl atakos prieš sinagogą, kurios metu žuvo du žmonės, o dar trys buvo sužeisti.
Monarchas tvirtino, jog jis ir karalienė Camilla (Kamila) buvo „giliai sukrėsti ir nuliūdę sužinoję apie pasibaisėtiną ataką Mančesteryje, ypač tokią svarbią žydų bendruomenei dieną“, kai švenčiamas Jom Kipuras.
Policija apie incidentą buvo informuota 9 val. 31 min. vietos (11 val. 31 min. Lietuvos) laiku.
JK ministras pirmininkas Keiras Starmeris paskelbė, kad po incidento visoje šalyje stiprinamas sinagogų saugumas.
Britų premjeras, nutraukęs savo dalyvavimą Europos lyderių susitikime Danijoje, sakė esąs sukrėstas šio išpuolio.
Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris, nutraukęs savo dalyvavimą Europos lyderių susitikime, sakė esąs sukrėstas šio išpuolio
„Dėl to, kad tai įvyko per Jom Kipurą – švenčiausią žydų kalendoriaus dieną, – yra dar baisiau“, – pareiškime „X“ teigė K. Starmeris.
K. Starmeris iš Europos politinės bendrijos susitikimo Kopenhagoje išvyko anksčiau, kad grįžtų į JK pirmininkauti skubiam nepaprastųjų situacijų ministrų susitikimui, vadinamam COBRA, naujienų agentūrai AFP sakė vienas britų vyriausybės pareigūnas, norėjęs išlikti anonimu.
Jom Kipuras
Šis mirtinas incidentas nutiko tuo metu, kai daugybė žmonių buvo susirinkę į sinagogą per svarbią žydų bendruomenės Jom Kipuro šventę.
Įrašuose socialiniame tinkle „X“ Didžiojo Mančesterio policija rašė, kad į Hitono Parko hebrajų kongregacijos sinagogą Krumpsale juos iškvietė žmogus, kuris teigė matęs, kaip vienas automobilis lėkė į žmones, ir pranešė, kad vienas vyras buvo padurtas peiliu.
Policija teigė, kad po kelių minučių pareigūnai paleido šūvius.
Policija iš pradžių sakė, kad nukentėjo keturi žmonės, kuriems suteikta medikų pagalba, tačiau vėliau aukų skaičius padidėjo iki penkių.
Policija nurodė, kad buvo „paskelbtas planas „Plato“ – tai nacionalinis kodinis žodis, kurį policija ir gelbėjimo tarnybos naudoja reaguodamos į „siautėjantį teroro išpuolį“. Tai nereiškia, kad incidentas buvo paskelbtas teroristiniu.
Labdaros organizacijos „Community Security Trust“, stebinčios antisemitizmą JK, darbuotojas Dave'as Richas sakė, kad Jom Kipuras yra švenčiausia metų diena žydams.
„Tai labai iškilminga diena ir sinagogos visoje šalyje bus pilnos visą dieną“, – sakė jis.
D. Richas pridūrė, kad per visas pagrindines žydų šventes tiek policija, tiek „Community Security Trust“ stebi situaciją ir vykdo svarbias saugumo operacijas.
Kruviniausias pastarojo meto išpuolis Mančesteryje įvyko 2017 metais per popmuzikos žvaigždės Arianos Grande koncertą. Tąkart žuvo 22 žmonės.
Naujausi komentarai