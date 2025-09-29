Išpuolio mormonų bažnyčioje JAV aukų skaičius išaugo iki keturių

Tai buvo naujausia gyvybių pareikalavusi tragedija, kurią JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pavadino nacionalinės „smurto epidemijos“ dalimi.
Šiaurinės JAV valstijos policija pranešė, kad šaulys pirmiausia taranavo bažnyčią savo automobiliu, tada atidengė ugnį iš automatinio šautuvo ir padegė pastatą.
Užpuolikas buvo nukautas policijos automobilių stovėjimo aikštelėje praėjus aštuonioms minutėms po pirmojo skambučio pagalbos tarnyboms, spaudos konferencijoje sakė Grand Blanko policijos viršininkas Williamas Renye (Viljamas Renjė).
Jis teigė, kad be dviejų žuvusiųjų, apie kuriuos buvo pranešta sekmadienį, sudegusios bažnyčios nuolaužose rasti dar dviejų kūnai, o paieškos darbai tęsiami.
Anksčiau W. Renye pranešė, kad per išpuolį taip pat buvo sužeisti aštuoni žmonės, vienas iš jų yra kritinės būklės.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai gretimame Bertono mieste matė dideles policijos pajėgas prie įtariamo šaulio, kurį W. Renye identifikavo kaip 40 metų Thomas Jacobą Sanfordą (Tomą Džeikobą Sanfordą), namų.
W. Renye ir kiti pareigūnai nepateikė jokios papildomos informacijos apie įtariamąjį. JAV žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad jis užaugo šiame rajone ir buvo kariuomenės veteranas.
Nuotraukose matyti, kaip didžioji dalis Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios Grand Blanko mieste, Flinto priemiestyje, pastato virto pelenais.
Nuotraukose taip pat matyti furgonas, kuriuo, matyt, užpuolikas įvažiavo į pastato šoną, o automobilio gale ant stiebų buvo iškeltos dvi JAV vėliavos.
Federalinio tyrimų biuro (FTB) specialusis agentas Reubenas Colemanas (Rubenas Kolmanas) spaudos konferencijoje sakė, kad tyrimui dabar vadovauja FTB ir šį išpuolį vertina kaip „tikslinio smurto aktą“.
W. Renye anksčiau sakė, kad išpuolio pradžioje pastate buvo šimtai žmonių ir kad tarp nuolaužų gali būti rasta daugiau aukų.
D. Trumpas šaudymą pavadino siaubingu ir teigė, kad tai buvo „dar vienas tikslinis išpuolis prieš krikščionis Jungtinėse Amerikos Valstijose“.
„Smurto epidemija“
Vakarinėje JAV Jutos valstijoje įsikūrusi Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia, kurios vadovas mirė praėjusią naktį, būdamas 101 metų, sekmadienio išpuolį pavadino „tragišku smurto aktu“.
„Maldos vietos skirtos būti taikos kūrimo, maldos ir ryšio šventovėmis. Meldžiamės už taiką ir išgijimą visiems susijusiems“, – rašė ji socialiniame tinkle „X“.
1830 metais įkurta mormonų bažnyčia save laiko krikščioniška organizacija, tačiau savo doktrinas grindžia Mormono knyga – tekstu, kuriame, pasak jos pasekėjų, yra išsamesnė Jėzaus Kristaus mokymų versija nei užrašyta Biblijoje.
Mormonų bažnyčių yra visame pasaulyje, jos turi milijonus pasekėjų.
Jungtinės Valstijos, kuriose lengvai prieinami šaunamieji ginklai, turi ilgą smurto naudojant šaunamuosius ginklus istoriją.
Tačiau pastarosiomis savaitėmis įtampa išaugo po virtinės didelio atgarsio sulaukusių išpuolių, įskaitant dešiniųjų aktyvisto Charlie Kirko (Čarlio Kirko) nužudymą Jutoje ir kruvinas šaudynes federalinėje imigracijos kontrolės įstaigoje Teksase.
Sekmadienio išpuolis įvyko praėjus mėnesiui po masinių šaudynių per mišias katalikų bažnyčioje Minesotoje, per kurias du vaikai žuvo, o keli kiti buvo sunkiai sužeisti.
Po išpuolių politinis susiskaldymas dar labiau padidėjo, o D. Trumpas pradėjo kampaniją, nukreiptą prieš kairiųjų grupes, kurias jis kaltina esant „vidaus teroristais“.
Sekmadienį paskelbtame įraše „Truth Social“ prezidentas rašė: „ŠI SMURTO EPIDEMIJA MŪSŲ ŠALYJE TURI NEDELSIANT BAIGTIS!“
Naujausi komentarai