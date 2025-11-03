Išpuolis traukinyje: moteris atskleidė šiurpius peiliu ginkluoto užpuoliko žodžius

Dayna Arnold „The Sun“ pasakojo, kad buvo tame pačiame traukinio vagone kaip ir užpuolikas, kai šis ėmė pulti „visus, kuriuos tik galėjo“.
„Ėjau kartu su minia, bet tada buvau nustumta į sėdėjimo vietą. Atsigręžiau ir pamačiau bėgantį peiliu ginkluotą asmenį, todėl nuslydau ant grindų“, – „The Sun“ pasakojo 48-erių D. Arnold.
Moteris teigė, kad užpuolikas ją bandė pulti, tačiau ji maldavo jo to nedaryti.
„Tada kažkas jo veide pasikeitė ir jis tiesiog nuėjo. Jaučiuosi labai dėkinga, kad vis dar esu gyva“, – susidūrimą su įtariamuoju nupasakojo moteris.
D. Arnold prisiminė ir šiurpius užpuoliko žodžius.
„Tada maždaug po minutės jis grįžo, vėl pažvelgė į mane ir pasakė: „Velnias nelaimės“, – sakė D. Arnold.
„Laukiau, nes vis dar girdėjau jį vagone. Išgirdau, kaip atsidaro durys, ir išbėgau iš traukinio. Mačiau, kaip jis nubėgo, o po kelių minučių pro mane prabėgo policija ir mačiau, kaip buvo panaudotas elektrošokas“, – pridūrė moteris.
Britų policija sekmadienį pranešė, kad įtariamuoju dėl išpuolio traukinyje laiko tik vieną iš dviejų suimtų vyrų. Antras vyras buvo sulaikytas, bet vėliau paleistas nepateikus kaltinimų.
Tuo tarpu pirmadienį Karūnos prokuratūra pranešė, kad 32 metų Anthony'iui Williamsui iš Piterboro pateikti dešimt kaltinimų dėl pasikėsinimo nužudyti, vienas kūno sužalojimo atvejis ir vienas kaltinimas dėl peilio laikymo, pranešė BBC.
Per išpuolį sužalota vienuolika žmonių, penki iš jų vis dar yra ligoninėje.
Vieno iš sužeistųjų – traukinyje buvusio geležinkelio darbuotojo, mėginusio sustabdyti užpuoliką, – būklė tebėra kritinė.
