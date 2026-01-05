 Italijos greitkelyje apiplėštas inkasatorių automobilis – pagrobta šimtai tūkstančių eurų

2026-01-05 16:05
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Nežinomi asmenys per sensacingą inkasatorių automobilio apiplėšimą Italijos greitkelyje pagrobė 400 tūkst. eurų.

Italijos greitkelyje apiplėštas inkasatorių automobilis – pagrobta šimtai tūkstančių eurų / Scanpix nuotr.

Plėšikai, institucijų duomenimis, skersai pastatytais automobiliais sustabdė eismą ir žaibiškai užpuolė pinigus vežusį automobilį. Jie taip pat panaudojo dūmines bombas, vadinamuosius „ežius“ bei šaudė į šarvuotą automobilį.

Vairuotojui ir apsaugininkams dar būnant automobilyje, plėšikai detonavo sprogmenį, kad atidarytų transporto priemonę ir seifą. Tada jie su grobiu paspruko.

Apiplėšimas įvykdytas ankstų rytą greitkelyje netoli Ortonos Abrucų regione.

Per apiplėšimą du žmonės apsinuodijo dūmais, jiems vietoje suteikta pagalba. Greitkelio atkarpa, kurioje įvyko incidentas, kuriam laikui buvo atitverta, susidarė spūstys.

Policija pradėjo plataus masto paieškos operaciją. Kol kas nežinoma, kiek nusikaltėlių dalyvavo apiplėšime. Jie naudojosi galingais automobiliais, pranešė italų naujienų agentūra „Ansa“.

Šiame straipsnyje:
Italija
apiplėšimas

