Italijos teismas vėl leido Vokietijai išduoti „Nord Stream“ byloje kaltinamą ukrainietį

Advokatas Nicola Canestrini (Nikola Kanestrinis) sakė, kad jo klientas Serhijus Kuzniecovas apskųs Bolonijos teismo sprendimą.
Tas pats teismas rugsėjį buvo patvirtinęs vyro ekstradiciją, tačiau Italijos aukščiausios instancijos teismas šį sprendimą atmetė ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo.
Dujotiekiai, kuriais daugelį metų į Europą buvo tiekiamos rusiškos dujos, buvo pažeisti didžiulių sprogimų praėjus vos keliems mėnesiams po 2022-ųjų vasarį įvykusios Rusijos invazijos į Ukrainą.
Tiek Rusija, tiek Ukraina griežtai neigia, kad yra kaip nors susijusios su šiais incidentais.
Vokietijos atliktų tyrimų metu nustatyta, kad sprogdinimus įvykdė ukrainiečių – penkių vyrų ir vienos moters – grupuotė.
Kai S. Kuzniecovas buvo sulaikytas, vokiečių prokurorai sakė, kad vyras pasinaudojo suklastotais tapatybės dokumentais ir išsinuomojo jachtą, kuri išplaukė iš Vokietijos Rostoko miesto, kad įvykdytų išpuolius.
S. Kuzniecovas laikomas griežto režimo kalėjime Šiaurės Italijoje.
Pirmadienį paskelbtame pareiškime N. Canestrini teigė, kad procesas prieš S. Kuzniecovą buvo „suterštas rimtais procedūriniais pažeidimais, kenkiančiais tiek teisėtumui, tiek pagrindinėms tinkamo proceso garantijoms“.
S. Kuzniecovas teigia buvęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nariu ir incidento metu buvęs Ukrainoje. Jo advokatų komanda apeliaciniame procese argumentavo, kad net jei jis būtų dalyvavęs, jo karinė tarnyba pagal tarptautinę teisę suteiktų jam „funkcinį imunitetą“.
Ukrainiečiui, jei bus pripažintas kaltu Vokietijoje, gresia iki penkiolikos metų kalėjimo.
Italijos Kasacinis teismas anksčiau šį mėnesį Bolonijos teismui grąžino nagrinėti bylą dėl Vokietijos išduoto Europos arešto orderio.
Teismas nustatė, kad žemesnės instancijos teismas neteisingai perkvalifikavo įtariamą sabotažo nusikaltimą į su terorizmu susijusį pažeidimą.
Naujausi komentarai