Izraelio kariuomenė ragina ligonines ir pagalbos grupes ruoštis evakuacijai iš Gazos Ruožo šiaurės

Izraelio kariuomenės pareigūnai šią savaitę informavo „medicinos pareigūnus ir tarptautines organizacijas šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje (...), kad jie pasirengtų gyventojų evakuacijai į pietinę Gazos Ruožo dalį“, sakoma kariuomenės išplatintame pranešime.
Gynybos ministerija šią savaitę pritarė puolimui, kurio tikslas – užimti Gazos miestą, ir leido pašaukti apie 60 tūkst. rezervistų šiam planui įgyvendinti, pakurstydama nuogąstavimus, kad ši kampanija pablogins ir taip katastrofišką humanitarinę krizę Gazos Ruože.
Kaip sakoma pareiškime, kariuomenė nurodė atitinkamiems pareigūnams pradėti rengtis ligoninių įrangos perkėlimui į pietinę Gazos Ruožo dalį.
„Pareigūnai pabrėžė medicinos pareigūnams, jog pietinėje Gazos Ruožo dalyje atliekami ligoninių infrastruktūros pakeitimai, kad būtų galima priimti sergančiuosius ir sužeistuosius, jog taip pat padidintas reikalingos medicininės įrangos įvežimas“, – teigiama pareiškime.
