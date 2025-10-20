 Izraelio kariuomenė: Raudonajam Kryžiui Gazos Ruože perduoti įkaito palaikai

Izraelio kariuomenė: Raudonajam Kryžiui Gazos Ruože perduoti įkaito palaikai

2025-10-20 20:31
BNS inf.

Izraelio kariuomenė pirmadienį pranešė, kad Raudonajam Kryžiui buvo perduoti dar vieno Gazos Ruože laikomo įkaito palaikai pagal paliaubų susitarimą.

Izraelio kariuomenė: Raudonajam Kryžiui Gazos Ruože perduoti įkaito palaikai
Izraelio kariuomenė: Raudonajam Kryžiui Gazos Ruože perduoti įkaito palaikai / SIPA nuotr.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų