Izraelis patvirtino uždarysiantis kariuomenės radiją

1950 metais įkurta radijo stotis „Galei Tsahal“ garsėja savo pagrindinėmis naujienų laidomis, kurias dešimtmečius seka ir užsienio korespondentai.
Vyriausybės atliktos auditorijos apklausos duomenimis, tai trečia pagal klausomumą Izraelio radijo stotis, užimanti 17,7 proc. rinkos.
„Vyriausybė vienbalsiai pritarė gynybos ministro Israelio Katzo (Israelio Kaco) pateiktam pasiūlymui uždaryti kariuomenės radijo stotį „Galei Tsahal“, – sakoma I. Katzo biuro pareiškime ir priduriama, kad stoties uždarymas įvyks iki 2026-ųjų kovo 1-osios
Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) paragino savo ministrus paremti I. Katzo pasiūlymą, teigiama pareiškime.
„Jau seniai kartojasi pasiūlymai išbraukti „Galei Tsahal“ iš kariuomenės sistemos, ją panaikinti arba privatizuoti“, – pareiškime cituojamas B. Netanyahu.
Generalinė prokurorė Gali Baharav-Miara, kuri taip pat eina vyriausybės patarėjo teisės klausimais pareigas ir kuriai premjeras inicijavo atleidimo iš pareigų procedūrą, sakė, kad šis sprendimas „kelia susirūpinimą dėl galimo politinio kišimosi į visuomeninį transliavimą“.
Ji pridūrė, kad sprendimas „kelia klausimų dėl galimo saviraiškos ir spaudos laisvės pažeidimo“.
Prokuratūra pareiškė, kad dėl stoties uždarymo turi balsuoti parlamentas.
Vyriausybės sprendimas „neatitinka reikalaujamų teisinių kriterijų ir negali būti priimtas dabartine forma“, teigiama 34 puslapių prokuratūros parengtame dokumente, su kuriuo susipažino naujienų agentūra AFP.
„Kenkia karo veiksmams ir kovinei dvasiai“
Kai kuriose radijo stoties transliuojamose laidose kritiškai vertinama vyriausybės politika.
I. Katzas sprendimą grindė tuo, kad „Galei Tsahal“ „transliuoja politinį ir skaldantį turinį, kuris neatitinka kariuomenės vertybių“.
„Per pastaruosius dvejus metus per visą karą daug karių ir piliečių, įskaitant žuvusiųjų šeimas, ne kartą skundėsi, kad, jų manymu, stotis jiems neatstovauja ir net kenkia karo veiksmams ir kovinei dvasiai“, – sakė I. Katzas.
„Situacija, kai visiems Izraelio valstybės piliečiams skirtą radijo stotį valdo kariuomenė, yra anomalija, kurios nėra demokratinėse šalyse“, – teigė I. Katzas.
Opozicijos lyderis Yairas Lapidas (Jairas Lapidas) socialiniame tinkle „X“ pasmerkė stoties uždarymą, sakydamas, kad tai yra „dalis vyriausybės pastangų slopinti žodžio laisvę Izraelyje rinkimų laikotarpiu“.
„Jie negali kontroliuoti tikrovės, todėl bando kontroliuoti protus“, – pridūrė Y. Lapidas.
2026 metais Izraelyje vyks parlamento rinkimai, ir B. Netanyahu paskelbė, kad sieks naujos premjero kadencijos.
