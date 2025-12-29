Izraelio Aukščiausiasis Teismas sustabdė vyriausybės siekį uždaryti kariuomenės radiją

Vėlai sekmadienį paskelbtoje nutartyje Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Isaacas Amitas (Izakas Amitas) teigė, kad sprendimas sustabdytas iš dalies dėl to, kad vyriausybė „nepateikė aiškaus įsipareigojimo nesiimti negrįžtamų veiksmų, kol teismas priims galutinį sprendimą“.
Jis pridūrė, kad generalinė prokurorė Gali Baharav-Miara pritarė sustabdymui.
Praėjusią savaitę ministrų kabinetas pritarė „Galei Tsahal“ uždarymui. Planuota, kad sprendimas įsigalios iki 2026 metų kovo 1 dienos.
1950-aisiais įkurta „Galei Tsahal“ plačiai žinoma dėl savo naujienų laidų ir ilgą laiką yra sekama tiek šalies, tiek užsienio korespondentų.
Vyriausybės atlikto klausytojų tyrimo duomenimis, ji yra trečia pagal klausomumą Izraelio radijo stotis, užimanti 17,7 proc. rinkos.
Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) paragino ministrus pritarti radijo stoties uždarymui, sakydamas, kad per daugelį metų ne kartą buvo siūlyta radijo stotį perkelti iš kariuomenės, panaikinti arba privatizuoti.
Tačiau G. Baharav-Miara, kuri taip pat eina vyriausybės patarėjos teisės klausimais pareigas ir kuriai gresia premjero inicijuota atleidimo iš darbo procedūra, įspėjo, kad stoties uždarymas kelia „susirūpinimą dėl galimo politinio kišimosi į visuomeninį transliavimą“.
Ji pridūrė, kad tai „kelia klausimų dėl žodžio ir spaudos laisvės pažeidimo“.
Praėjusią savaitę gynybos ministras Israelis Katzas (Izraelis Kacas) pareiškė, kad „Galei Tsahal“ transliuoja „politinį ir skaldantį turinį“, kuris neatitinka karinių vertybių.
Jis sakė, kad kariai, civiliai ir žuvusiųjų šeimos skundėsi, kad ši stotis jiems neatstovauja ir kenkia moralei bei karo pastangoms.
I. Katzas taip pat teigė, kad kariuomenės valdoma radijo stotis, aptarnaujanti plačiąją visuomenę, yra anomalija demokratinėse šalyse.
Opozicijos lyderis Yairas Lapidas (Jairas Lapidas) pasmerkė sprendimą uždaryti radijo stotį ir pavadino jį vyriausybės pastangų slopinti žodžio laisvę prieš rinkimus dalimi.
Izraelyje 2026 metais turi įvykti parlamento rinkimai, o B. Netanyahu yra sakęs, kad sieks dar vienos premjero kadencijos.
