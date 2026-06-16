Izraelis sako sudavęs smūgius Pietų Libane po „Hezbollah“ paleistų raketų perėmimo

Kariuomenė pranešė, kad jos pajėgos perėmė kelias į karius paleistas raketas, o po to oro pajėgos „smogė ir sunaikino“ paleidimo įrenginį, iš kurio buvo paleisti kai kurie iš šių sviedinių.
Kariuomenė taip pat sudavė smūgį Pietų Libane, kai „nustatė įtartiną transporto priemonę tame rajone, kur veikė IDF (Izraelio gynybos pajėgų) kariai (...), kad pašalintų grėsmę“.
Libano valstybinė žiniasklaida kiek anksčiau pranešė, kad per Izraelio smūgius Nabatijos rajone Libano pietuose antradienį žuvo mažiausiai keturi žmonės.
Smūgiai buvo suduoti nepaisant paskelbimo, kad JAV ir Irano susitarimas apima ir Izraelio bei kovotojų grupuotės „Hezbollah“ karą.
Oficialioji Nacionalinė naujienų agentūra (NNA) pranešė, kad Izraelio dronų smūgiai buvo nukreipti į dvi transporto priemones Maifadūno kaime ir į dar vieną automobilį netoliese esančiame Šukino kaime.
Per šiuos smūgius, „pirminiais duomenimis, žuvo keturi žmonės“, nurodė agentūra ir pridūrė, kad yra sužeistųjų.
Nors po to, kai buvo paskelbta apie Vašingtono ir Teherano susitarimą, smurtas Libane sumažėjo, per Izraelio smūgius šalies pietuose nuo pirmadienio, NNA duomenimis, jau žuvo mažiausiai penki žmonės.
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