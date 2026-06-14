Izraelis surengė smūgius „Hezbollah“ taikiniams pietiniuose Beiruto priemiesčiuose

Tai buvo atsakas į islamistų grupuotės „Hezbollah“ ugnį į šiaurinę Izraelio dalį, o šalies kariuomenė taip pat vykdė platesnio masto atakas pietų Libane.
Šis eskalacijos etapas prasidėjo nepaisant lūkesčių, kad JAV ir Irano susitarimas dėl karo Artimuosiuose Rytuose užbaigimo gali būti netrukus pasiektas. Teheranas reikalauja, kad bet kokiame susitarime būtų numatytos paliaubos Libane.
Oficialioji Libano naujienų agentūra (NNA) pranešė, kad smūgis pataikė į butą Beiruto pietiniame priemiestyje esančiame rajone. Ši teritorija, žinoma kaip Dahija, yra „Hezbollah“ tvirtovė.
Naujienų agentūros AFP korespondentas matė dūmus ir dulkes, kylančias netoli smarkiai apgadinto buto. Gatvę užklojo nuolaužos, žmonės ieškojo išgyvenusiųjų, o po smūgio judrioje, parduotuvių pilnoje gatvėje kilo panika.
Izraelio pareigūnai, įskaitant ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu (Benjaminą Netanjahu), yra įspėję, kad Izraelis smogs pietiniam Beirutui, jei Irano remiama „Hezbollah“ grupuotė taikysis į šiaurines Izraelio bendruomenes. Pasak jų, šią poziciją palaiko ir Vašingtonas.
Izraelio kariuomenė anksčiau sekmadienį pranešė, kad trys dronai, kurie, kaip įtariama, buvo paleisti „Hezbollah“, atskirais atvejais smogė šiauriniam Izraeliui, tačiau aukų išvengta.
„Hezbollah“ sekmadienį prisiėmė atsakomybę už kelias atakas prieš Izraelio karius, įsiveržusius į pietų Libaną, tačiau kol kas nepranešė apie jokias atakas prieš šiaurinį Izraelį.
„Išbandymas“
B. Netanyahu biuras nurodė, kad Izraelio kariuomenė „įvykdė smūgius Beiruto Dahijos rajone prieš teroristinės organizacijos „Hezbollah“ taikinius, reaguodama į „Hezbollah“ apšaudymą Izraelio teritorijos link“.
Izraelio kariuomenė teigė „tiksliu smūgiu“ sunaikinusi „Hezbollah“ infrastruktūros objektą.
Du kraštutinių dešiniųjų pažiūrų Izraelio ministrai anksčiau sekmadienį ragino surengti atsakomuosius smūgius pietiniams Beiruto priemiesčiams.
„Šaudymas į šiaurines bendruomenes yra ministro pirmininko paskelbtos Dahijos doktrinos išbandymas. Raginu jį ryžtingai ir tvirtai ją įgyvendinti bei sugriauti pastatus Dahijoje“, – socialiniame tinkle „X“ rašė finansų ministras Bezalelis Smotrichas (Bezalelis Smotričas).
„Už kiekvieną droną – raketa; už kiekvieną pažeidimą – ugnis; už kiekvieną bepilotį orlaivį – Dahija turi drebėti“, – „X“ rašė nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben Gviras.
Izraelio kariuomenė pietinius Beiruto priemiesčius taip pat atakavo praėjusį sekmadienį, pataikydama į butus dviejuose pastatuose, kai pranešė perėmusi „Hezbollah“ į Izraelio teritoriją paleistas raketas.
Iranas, reaguodamas į tą ataką, paleido raketas į Izraelį, o tai išprovokavo Izraelio atsakomuosius smūgius, kol abi pusės nutraukė ugnį.
Iranas ne kartą įspėjo, kad smogs Izraeliui, jei bus taikomasi į Libano sostinę.
Sekmadienį Libano NNA pranešė apie Izraelio smūgius daugiau nei tuzinui vietų šalies pietuose, tiek prieš, tiek po to, kai Izraelio kariuomenė paskelbė evakuacijos įspėjimus beveik 30 vietovių.
Pastarosiomis dienomis Izraelio karinė veikla buvo sutelkta į regioną aplink didelį pietų Libano miestą Nabatiją, o daugelis sekmadienį Izraelio kariuomenės nurodytų evakuacijos vietų buvo į šiaurę nuo šio miesto.
Tiesioginės derybos
Karinis šaltinis sekmadienį AFP sakė, kad nedidelės Libano kariuomenės pajėgos, buvusios Kfar Tibnite, šalia Nabatijos, pasitraukė iš savo pozicijų dieną prieš tai, po Izraelio įsiveržimų į kaimą.
Šaltinis, pageidavęs likti anonimu, pabrėžė, kad Libano kariuomenė vis dar yra dislokuota Nabatijos miesto kareivinėse.
AFP korespondentas sekmadienį matė apie tuziną transporto priemonių, įskaitant karinius sunkvežimius, sunkiąją techniką ir civilių automobilius, išvykstančius iš Nabatijos.
Balandį Izraelis ir Libanas Vašingtone pradėjo svarbias tiesiogines derybas, siekdami nutraukti karo veiksmus. Penktasis derybų raundas tarp šių dviejų šalių, neturinčių oficialių diplomatinių santykių, numatytas vėliau šį mėnesį.
Nė viena pusė – nei Izraelis, nei „Hezbollah“ – nesilaikė balandį po pirmojo raundo paskelbtų paliaubų.
„Hezbollah“ atmeta tiesiogines derybas ir atmetė anksčiau šį mėnesį paskelbtas sąlygines paliaubas, kurios reikalautų grupuotės nutraukti atakas, tačiau jose nebuvo užsiminta apie Izraelio veiksmus ar karių išvedimą iš Libano.
Irano remiama grupuotė įtraukė Libaną į karą Artimuosiuose Rytuose kovo 2 dieną, paleisdama raketas į Izraelį, keršydama už Irano aukščiausiojo lyderio žūtį per JAV ir Izraelio smūgius keliomis dienomis anksčiau.
Libano duomenimis, vėlesnė Izraelio oro smūgių ir sausumos invazijos kampanija nusinešė daugiau nei 3,7 tūkst. gyvybių.
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