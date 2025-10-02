Izraelis sustabdė pagalbos Gazai flotilę

„Global Sumud Flotilla“, kurioje yra apie 45 laivai su politikais ir aktyvistais, įskaitant klimato kampanijos dalyvę švedę Gretą Thunberg, rugsėjį išplaukė iš Ispanijos siekdama nutraukti Izraelio vykdomą palestiniečių teritorijos, kurioje, Jungtinių Tautų (JT) teigimu, prasidėjo badas, blokadą.
Izraelio karinis jūrų laivynas trečiadienį perėmė flotilę, perspėjęs, kad ji neįplauktų į vandenis, kuriems, pasak Izraelio, taikoma blokada. G. Thunberg laivas buvo vienas iš tų, kuriems neleista plaukti toliau.
Tačiau flotilė teigė, kad dauguma jos laivų nuo ankstyvo ketvirtadienio ryto tęsė kelionę ir, nepaisant pertraukų, artėjo prie Gazos Ruožo pakrantės.
„30 laivų vis dar tvirtai plaukia į Gazos Ruožą, iki kurio liko vos 46 jūrmylės, nepaisydami nuolatinės Izraelio okupacinio laivyno agresijos“, – rašoma flotilės pranešime socialiniame tinkle „X“, kuriame nurodomas laikas – 3 val. 20 minučių (ir Lietuvos laiku).
Flotilės atstovas Saifas Abukeshekas sakė, kad Izraelio pajėgos perėmė 13 laivų, kuriuose iš viso yra apie 200 žmonių, įskaitant daug asmenų iš Ispanijos ir Italijos.
Tačiau platformoje „Instagram“ paskelbtame vaizdo įraše jis teigė, kad „mūsų misija tęsiasi“.
„Jie yra pasiryžę. Jie yra motyvuoti ir daro viską, kas nuo jų priklauso, kad iki šį ankstyvą rytą galėtų pralaužti apgultį“, – sakė jis apie likusius laivus.
Flotilė teigė, kad laivai buvo sulaikyti trečiadienį apie 20 val. 30 min. vakaro, ir apibūdino šį žingsnį kaip neteisėtą, nes tuo metu jie plaukė per tarptautinius vandenis.
„Be patvirtintų perėmimų, buvo prarastas (...) ryšys su keliais kitais laivais“, – priduriama pareiškime.
Izraelio užsienio reikalų ministerija „X“ paskelbė, kad keli flotilės laivai „buvo saugiai sustabdyti, o jų keleiviai perkeliami į Izraelio uostą“.
Ji paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje užfiksuota, kaip 22 metų G. Thunberg pasiima savo daiktus, ir pridūrė: „Greta ir jos draugai yra sveiki ir saugūs.“
Islamistų organizacija „Hamas“, kurios 2023 metų spalio 7 dienos išpuolis prieš Izraelį sukėlė karą Gazos Ruože, pasmerkė flotilės perėmimą „tarptautiniuose vandenyse“ kaip „piratavimo nusikaltimą ir jūrų terorizmą“.
Ispanija ir Italija, kurios abi pasiuntė laivų palydą, paragino laivus sustoti prieš įplaukiant į Izraelio paskelbtą uždraustą zoną prie Gazos Ruožo, sakydamos, kad jų fregatos negalės jos ribos perplaukti.
Po 10 dienų sustojimo Tunise, kur organizatoriai pranešė apie dvi dronų atakas, flotilė kelionę pratęsė rugsėjo 15-ąją.
Grupės teigimu, vieną iš pagrindinių jos laivų „Alma“ „agresyviai apiplaukė Izraelio karo laivas“, o kitas laivas, „Sirius“, patyrė „panašius persekiojimo manevrus“.
„Tarptautinės teisės pažeidimas“
Anksčiau flotilė pažadėjo tęsti pagalbos gabenimą į nuniokotą pakrantės teritoriją, nepaisydama Izraelio kariuomenės „bauginimo“ taktikos.
„X“ ji teigė, kad išlieka „budri, įplaukdama į teritoriją, kur ankstesnės flotilės buvo perimtos ir (arba) užpultos“.
Italijoje, kur jau anksčiau įvyko visuotinis streikas flotilei paremti, vėlai trečiadienį šimtai žmonių išėjo į Romos gatves pareikšti jai paramos.
Neapolyje palestiniečius palaikantys demonstrantai maždaug valandą blokavo traukinius pagrindinėje šio Pietų Italijos miesto stotyje, kol juos išvaikė policija.
Profesinės sąjungos paragino penktadienį surengti dar vieną streiką, kad vyriausybė imtųsi griežtesnių sprendimų dėl Izraelio veiksmų.
Kolumbijos prezidentas Gustavo Petro pareiškė, kad dėl flotilės perėmimo iš šalies išsiųs visus likusius Izraelio diplomatus.
Turkijos užsienio reikalų ministras flotilės perėmimą pavadino „teroro aktu, kuris yra rimčiausias tarptautinės teisės pažeidimas ir kelia pavojų nekaltų civilių gyvybėms“.
Izraelis panašius bandymus blokavo birželį ir liepą.
„Sustokite dabar“
Ispanijos skaitmeninės transformacijos ministras Oscaras Lopezas paragino flotilę nekirsti Izraelio paskelbtos uždraustos zonos ribos, esančios už 278 km nuo Gazos Ruožo.
Italija taip pat paragino aktyvistus „sustoti dabar“, kai jos fregata sustabdė savo kelionę ties ta riba.
Aktyvistai teigė, kad Ispanijos ir Italijos sprendimas buvo bandymas žlugdyti jų pastangas.
Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas sakė, kad aktyvistai nekelia jokios grėsmės, ir paragino Izraelio premjerą Benjaminą Netanyahu taip pat nelaikyti jų grėsme.
Italų premjerė Giorgia Meloni teigė, kad kelionė gali pakenkti naujausio JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiūlyto taikos Gazos Ruože plano įgyvendinimui. Dėl plano šiuo metu vis dar vyksta derybos.
