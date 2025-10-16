Japonijoje už keturių žmonių nužudymą vyras nuteistas mirties bausme

Japonijoje žmogžudysčių skaičius yra vienas mažiausių pasaulyje, smurtiniai nusikaltimai yra labai reti, iš dalies dėl griežtų ginklų laikymo taisyklių.
Peiliu mirtinai sužalojęs dvi moteris kaimiškoje Nagano prefektūros vietovėje ir nušovęs du į įvykio vietą atvykusius policijos pareigūnus 34 metų Masanori Aoki (Masanoris Aokis) buvo sulaikytas 2023-iųjų gegužę.
Teismo pareigūnas naujienų agentūrai AFP sakė, kad teisėjas Masashi Sakata (Masašis Sakata) užpuolikui skyrė mirties bausmę.
Teisėjas teismui pareiškė, kad „šis siaubingas nusikaltimas, nusinešęs keturių brangių sielų gyvybes, nenusipelno jokio atlaidumo ir turi būti griežčiausiai pasmerktas“, pranešė visuomeninis transliuotojas NHK.
Prokurorai reikalavo mirties bausmės. Jie teigė, kad M. Aoki buvo klaidingai įsitikinęs, kad abi moterys jį vadino vienišiumi, pranešė dienraštis „Mainichi Shimbun“.
Tuo metu jo advokatas teigė, kad M. Aoki neturėtų būti skirta mirties bausmė dėl sumažėjusio protinio pajėgumo.
Po 2023-iųjų išpuolio vietos gyventojas, pamatęs moterį, bėgančią nuo dideliu peiliu ginkluoto vyro, iškvietė gelbėtojus, o kaimynai bandė ją gaivinti.
NHK tuo metu pranešė, kad pareigūnai buvo patruliniame automobilyje, kai užpuolikas priglaudė medžioklinį šautuvą prie automobilio stiklo ir du kartus iššovė.
M. Aoki tada užsibarikadavo name, kuriame taip pat buvo jo motina ir teta, kur jis buvo sulaikytas.
Japonija ir Jungtinės Valstijos yra vienintelės Didžiojo septyneto (G-7) šalys, kuriose tebetaikoma mirties bausmė. Apklausos rodo, kad Japonijos visuomenė pasisako už mirties bausmę.
