JAV pajėgos Karibuose atakavo dar vieną įtariamą narkotikų kontrabandos laivą: žuvo trys žmonės

Tai reiškia, kad prieštaringai vertinamos Vašingtono kovos su narkotikais kampanijos aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 70.
Jungtinės Valstijos tokius smūgius, kurie, ekspertų teigimu, prilygsta neteisminiams žudymams, net jei jie nukreipti prieš žinomus prekeivius narkotikais, pradėjo vykdyti rugsėjo pradžioje, taikydamosi į laivus Karibuose ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje.
JAV smūgiai iki šiol sunaikino mažiausiai aštuoniolika laivų, įskaitant vieną pusiau povandeninį laivą, tačiau Vašingtonas dar nepaskelbė jokių konkrečių įrodymų, kad jo taikiniai kontrabanda gabeno narkotikus arba kėlė grėsmę Jungtinėms Valstijoms.
P. Hegsethas socialiniame tinkle „X“ paskelbė vaizdinės medžiagos apie naujausią smūgį, kuris, jo teigimu, įvyko tarptautiniuose vandenyse, kaip ir ankstesni smūgiai, ir buvo nukreiptas į „laivą, kurį valdo teroristinė organizacija“.
Vaizdo įraše matyti, kaip laivas plaukia vandeniu, o vėliau sprogsta ir užsidega.
„Trys vyrai narkoteroristai, kurie buvo laive, buvo nukauti“, – sakė P. Hegsethas, bet jis nepateikė jokios papildomos informacijos.
„Visi narkoteroristai, kurie kelia grėsmę mūsų tėvynei: jei norite išlikti gyvi, nustokite platinti narkotikus. Jei ir toliau platinsite mirtinus narkotikus, mes jus nužudysime“, – rašė jis.
Kaip ir kai kuriuose ankstesniuose JAV vyriausybės paskelbtuose vaizdo įrašuose, dalis laivo yra užmaskuota dėl nenurodytų priežasčių.
Prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija, vykdydama, kaip teigia, kampaniją prieš narkotikų prekybą, sutelkė dideles pajėgas Lotynų Amerikoje.
Iki šiol Karibuose dislokuoti šeši karinio jūrų laivyno laivai, į Puerto Riką išsiųsti F-35 naikintuvai ir įsakyta į regioną pasiųsti lėktuvnešio „USS Gerald R Ford“ atakos grupę.
Žuvusiųjų JAV antskrydžių metu šeimos ir valdžiai teigė, kad daugelis aukų buvo civiliai – daugiausia žvejai.
Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro (Nikolas Maduras) ne kartą kaltino D. Trumpą siekiu jį nuversti.
JAV bombonešiai taip pat demonstravo jėgą netoli Venesuelos, nuo spalio vidurio mažiausiai keturis kartus praskrisdami virš Karibų jūros prie šalies krantų.
N. Maduro, kuriam Jungtinėse Valstijose pateikti kaltinimai dėl narkotikų, tvirtina, kad jo šalis prieš jos pačios valią naudojama kaip Kolumbijos kokaino kontrabandos kelias.
D. Trumpo administracija pranešime Kongresui pareiškė, kad Jungtinės Valstijos dalyvauja „ginkluotame konflikte“ su Lotynų Amerikos narkotikų karteliais, ir pateisino šiuos smūgius apibūdindama juos kaip teroristines grupuotes.
Jungtinės Tautos (JT) paprašė Jungtinių Valstijų nutraukti savo kampaniją, o žmogaus teisių komisaras Volkeris Turkas (Volkeris Tiurkas) pareiškė, kad žmogžudystės įvyko „aplinkybėmis, kurios nėra pateisinamos tarptautinėje teisėje“.
