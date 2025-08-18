JAV pasiuntinys: Libanas vykdo įsipareigojimus, dabar Izraelio eilė

Pareiškimas pasirodė Libano vyriausybei pradėjus procesą šiai kovotojų grupuotei nuginkluoti.
Pagal lapkritį sudarytą paliaubų susitarimą ginklų Libane gali turėti tik valstybė, o Izraelis turėjo visiškai išvesti savo karius iš Libano. Vis dėlto Izraelis paliko savo karių penkiose pasienio vietose, kurias laiko strateginėmis.
„Galvoju, kad Libano vyriausybė padarė savo dalį. Jie žengė pirmąjį žingsnį. Dabar mums reikia, kad Izraelis laikytųsi to lygaus rankos paspaudimo (įsipareigojimų)" – sakė T. Barrackas po Beirute įvykusio susitikimo su libaniečių prezidentu Josephu Aounu.
Reporterių paklaustas, ar tikisi visiško Izraelio pasitraukimo iš Libano teritorijos, T. Barrackas atsakė, kad būtent tokio kito žingsnio ir reikia.
JAV diplomato teigimu, dabar „mums reikia Izraelio dalyvavimo, reikia ekonominio plano klestėjimui, atkūrimui ir atsinaujinimui“ Libane, pastaraisiais metais išgyvenusiame sunkių politinių ir ekonominių krizių.
Pasak T. Barracko, Vašingtonas dabar aptarinėja su Izraeliu jo poziciją, o artimiausiomis savaitėmis „pamatysite pažangą iš visų pusių“.
„Tai reiškia geresnį gyvenimą žmonėms (...) ir bent jau kelio į kitokį dialogą (regione) pradžią“, – sakė jis.
Jo vizitas surengtas mažiau nei dvi savaitės po to, kai Libano vyriausybė pavedė kariuomenei parengti planą, kaip iki metų pabaigos nuginkluoti Irano remiamą „Hezbollah“. Tai – beprecedentis žingsnis.
Izraelis reguliariai rengia aviacijos smūgius Libane, nors buvo paskelbtas ugnies nutraukimas, ir užsimena, kad nedvejodamas pradės niokojamas karines operacijas, jei Beirutas nenuginkluos „Hezbollah“.
