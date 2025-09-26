JAV pilietis po smurtinio imigracijos tarnybų arešto siekia prisiteisti 50 mln. dolerių

Stebėjimo kamerų užfiksuotame vaizdo įraše matyti, kaip keli kaukėti ir gerai ginkluoti agentai šiurkščiai stumdo Rafie‘į Shouhedą, kuris po to buvo sulaikytas ir, jo paties teigimu, beveik 12 valandų laikomas be medicininės pagalbos.
„Tai, kaip jie su manimi elgėsi, kaip mane puolė. Aš maldavau (jų), sakiau, kad mano silpna širdis“, –žurnalistams pasakojo R. Shouhedas.
R. Shouhedas sakė, kad išėjo pasikalbėti su vyrais ir išsiaiškinti, kas vyksta.
„Jie man nieko nepasakė. Vienintelis dalykas, ką jie pasakė, buvo: „Su ICE neišsidirbinėji“, – sakė R. Shouhedas, kuris į Jungtines Valstijas iš Irano persikėlė praėjusio amžiaus devintąjį dešimtmetį.
Akronimas ICE reiškia Imigracijos ir muitinės tarnybos (angl. Immigration and Customs Enforcement) agentūrą.
Reidas R. Shouhedo automobilių plovykloje šį mėnesį buvo surengtas vykdant prezidento Donaldo Trumpo programą, nukreiptą prieš dokumentų neturinčius migrantus, kuria jis siekia įgyvendinti rinkimų kampanijos metu duotą pažadą deportuoti milijonus žmonių.
Šie reidai buvo vertinami prieštaringai, ypač daugiataučiame Los Andžele, iš dalies dėl to, kad asmenys jų taikiniu tapdavo vien dėl to, kad kalba ispaniškai arba dirba tokiose vietose kaip automobilių plovyklos.
Vaizdo įraše matyti, kaip trys kaukėti vyrai prispaudžia R. Shouhedą prie žemės, o vienas iš jų, atrodo, priremia jo kaklą keliu.
79-erių metų senolis pasakojo, kad agentams sakė: „Negaliu kvėpuoti, negaliu kvėpuoti“.
R. Shouhedo advokatai teigė, kad į jų kliento prašymus ir žodžius, kad jam neseniai buvo atlikta širdies operacija, atsižvelgta nebuvo.
„Jis buvo beveik 12 valandų laikomas be jokios medicininės pagalbos. Net po to, kai agentai prisipažino, kad žinojo, jog jis yra JAV pilietis, jis vis tiek liko areštinėje“, – teigiama ieškininiame pareiškime.
Per rinkimus už D. Trumpą balsavęs R. Shouhedas buvo paleistas nepateikus jam jokių kaltinimų. Vėliau jis buvo gydomas ligoninėje dėl šonkaulių lūžių, sunkaus alkūnės sužeidimo ir smegenų traumos, sakė advokatai.
Dabar jo ieškininio pareiškimo pagrindu gali būti iškelta byla.
Nacionalinio saugumo departamento atstovas spaudai naujienų agentūrai AFP sakė, kad per rugsėjo 9 d. reidą buvo suimti „penki nelegalūs atvykėliai iš Gvatemalos ir Meksikos, kurie pažeidė mūsų šalies imigracijos įstatymus, įskaitant vieną, kuris 2015 m. buvo du kartus išsiųstas iš šalies“.
„Automobilių plovyklos „Valley Car Wash“ – JAV pilietis – trukdė operacijai ir buvo suimtas už federalinio pareigūno užpuolimą ir trukdymą jam atlikti pareigas.“
R. Shouhedo advokatas Jimas Desimone‘as teigė, kad iš stebėjimo kamerų vaizdo įrašo matyti, jog jo klientas su pareigūnais bendradarbiavo.
„Kiek dar žmonių turi būti sunkiai sužeista ar žūti, kad pasikeistų ICE pareigūnų elgesys, kai jie iš pradžių naudoja žiaurią jėgą, o tik paskui užduoda klausimus?“
Naujausi komentarai