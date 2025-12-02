JAV senatorius pranešė, kad jo biurai sulaukė grasinimų susprogdinti

Valdžios institucijos jį įspėjo apie grasinančius elektroninius laiškus, išsiųstus jo biurams Ročesteryje, Binghamtono mieste ir Long Ailende, platformoje „X“ paskelbė Ch. Schumeris.
Elektroninių laiškų temos langelyje buvo užrašas „MAGA“ – nuoroda į JAV prezidento Donaldo Trumpo judėjimą „Make America Great Again“ (Padarykime Ameriką vėl didžią). Laiškuose taip pat buvo pakartotas melagingas D. Trumpo teiginys, kad 2020 m. rinkimai, kuriuos laimėjo demokratas Joe Bidenas, buvo „suklastoti“.
Žinomas D. Trumpo kritikas Ch. Schumeris padėkojo teisėsaugos institucijoms, kad saugo jo biurus, ir pranešė, kad niekas nenukentėjo.
D. Trumpas, kuris dažnai kritikuoja Ch. Schumerį, praėjusią savaitę vėl jį užsipuolė per tradicinę Padėkos dieną rengiamą malonės suteikimo kalakutams ceremoniją.
Juokaudamas apie du paukščius, kuriems rengėsi suteikti malonę, D. Trumpas sakė, kad iš pradžių ketino juos pavadinti Chucku ir Nancy – Ch. Schumerio ir buvusios Atstovų rūmų pirmininkės Nancy Pelosi vardais, – bet tada pridūrė: „Tiems dviem malonės niekada nesuteikčiau“.
