Grasinimų sulaukė ne tik mokyklos

Vilniaus miesto apylinkės teismas pirmadienį po pietų gavo elektroninį laišką, jame rašoma, kad dabar Vilniuje yra užminuoti septyni pastatai, tarp jų – Seimas, Generalinė prokuratūra, Vidaus reikalų ministerija.
„Dėl jūsų šlykščiai padarytų poelgių, jūsų melų, apgavysčių ir melo visuomenei duodu savo žodį, jei nors vienas šis laiškas nebus paviešintas visuomenei kas dieną bus aktyvuotas sprogdiklis. Jūs atsakysite prieš visuomenę, kokie esate melagiai. Nuo šio laiško išsiuntimo turi būti sustabdytas šių institucijų darbo laikas“, – rašoma laiške. Jame taip pat užsimenama apie esą nekaltai sužlugdytą Algirdą Paleckį. Pastarasis šiuo metu atlieka bausmę kalėjime už rengimąsi šnipinėti Rusijai.
Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas Giedrius Janonis Eltai sakė, kad į teismo būstinę Laisvės prospekte buvo atvykusi policija, pareigūnai apžiūrėjo patalpas ir nieko įtartino nerado. Teismas savo veiklą tęsia toliau.
„Pranešimą apie grasinimus pirmadienį gavome tik iš Vilniaus apygardos teismo. Tame laiške sprogimais grasinama ir Vilniaus miesto apylinkės teismui bei Lietuvos apeliaciniam teismui, Generalinei prokuratūrai, Seimui, Vidaus reikalų ministerijai“, – pirmadienio pavakarę BNS sakė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.
Pasak jo, pareigūnai patikrino Vilniaus apygardos teismą, jokių įtartinų daiktų sprogmenų nerasta.
Gavus tokį laišką, policija pataria nepanikuoti ir išlikti budriems, konsultuotis su atsakingais pareigūnais.
„Neskubėkite evakuoti žmonių ir nutraukinėti veiklos – pirmiausia pasitarkite su policija informacijos telefonu +370 700 60 000. Atsiliepę konsultantai patars, kaip elgtis ir kokius veiksmus būtina atlikti“, – rašoma Policijos departamento pranešime.
„Jei po tokio grasinančio el. laiško, apžiūrėję patalpas, ar teritoriją, radote bet kokį įtartiną objektą, tuomet nedelsdami skambinkite skubių pagalbos tarnybų tel. numeriu 112“, – pataria policija.
Pareigūnai įstaigoms taip pat pataria paskirti vieną atsakingą žmogų, kuris turi paskambinti ir pranešti policijai.
ELTA primena, kad Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl „Telegram“ kanale paskelbtų grasinimų Lietuvos mokykloms.
Tyrimo metu bus siekiama nustatyti šių pranešimų iniciatorius ir platintojus bei jų tikslus, pirmadienį pranešė prokuratūra.
Organizuoti ir kontroliuoti šį ikiteisminį tyrimą pavesta Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorams, tyrimą atlieka Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.
Kaip skelbta, sekmadienio vakarą Lietuvos policija ir kitos tarnybos pranešė turinčios informacijos apie „Telegram“ kanale paskelbtą grasinimą mokykloms.
Policija nurodė jau gavusi kelias dešimtis pranešimų. Informacija tikrinama ir analizuojama, bendraujama su kolegomis kitose šalyse.
„Atkreipiame dėmesį, kad panašaus pobūdžio grasinimai su tomis pačiomis nuotraukomis prieš kurį laiką buvo gauti ir kitose šalyse, tačiau patikrinus informaciją, ji pasirodė netikra ir primena anksčiau platinamus grasinimus apie mokyklose padėtus sprogmenis“, – pranešime teigė policija.
Policija prašo mokyklų administracijų tęsti veiklą, o gyventojų nepanikuoti ir išlikti budriems.
Lietuvos tarnybos jau identifikavo, kad ta pati neva grasintojo nuotrauka, kuri sekmadienį paskelbta prie gąsdinimų Lietuvos mokykloms, jau buvo naudota panašioje informacinėje atakoje Kazachstane.
Už mokyklų saugumą atsakingiems asmenims rekomenduojama apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų, nedelsiant skambinti telefonu 112.
