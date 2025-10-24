Per JAV smūgį į įtariamą narkotikų kontrabandos laivą žuvo šeši žmonės

„Smūgio, įvykdyto tarptautiniuose vandenyse, metu laive buvo šeši narkoteroristai. Visi šeši teroristai buvo nukauti“, – socialiniame tinkle „X“ parašė P. Hegsethas.
JAV įtariamiems kontrabandininkams Karibų jūroje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje jau sudavė mažiausiai 10 smūgių; per juos žuvo mažiausiai 43 žmonės, rodo naujienų agentūros AFP kaupiami JAV duomenys.
P. Hegsethas pridūrė: „Jei esate narkoteroristai, gabenantys narkotikus mūsų pusrutulyje, elgsimės su jumis taip, kaip elgiamės su „al Qaeda“. Dieną ar NAKTĮ žymėsime jūsų tinklus, suseksime jūsų žmones (...) ir jus nužudysime.“
Vašingtonas karinę kampaniją prieš įtariamus narkotikų kontrabandos laivus pradėjo rugsėjo pradžioje. Šiai kampanijai regione buvo dislokuota radiolokatoriais nesusekamų karo lėktuvų ir karinio jūrų laivyno laivų.
Vis dėlto Vašingtonas dar nėra paskelbęs įrodymų, kad jo taikiniai išties gabeno narkotikus.
Dėl JAV kampanijos regione smarkiai išaugo įtampa. Venesuela apkaltino Jungtines Valstijas sąmokslu siekiant nuversti prezidentą Nicolas Maduro. Anksčiau šią savaitę N. Maduro pareiškė, kad Venesuela turi 5 tūkst. rusiškų nešiojamųjų raketų „žemė-oras“ kovoti su JAV pajėgomis, dislokuotomis Karibuose.
