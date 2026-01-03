JAV smūgiai Venesuelai: kas žinoma?

Toliau apžvelgiame, kas iki šiol yra žinoma.
Kaip viskas prasidėjo?
Pirmieji sprogimai, kuriuos lydėjo skrendančių orlaivių garsas, sostinėje Karakase ir aplinkiniuose rajonuose driokstelėjo prieš pat 2 val. nakties vietos (8 val. Lietuvos) laiku, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai.
Jie tęsėsi iki maždaug 3 val. 15 min. vietos laiku.
Socialiniuose tinkluose pasklidusiose nuotraukose matyti sraigtasparnių siluetai nakties danguje ir į taikinius smogiančios raketos, sukeliančios ugnies kamuolius ir didžiulius dūmų stulpus.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) savo platformoje „Truth Social“ 9 val. 21 min. Grinvičo (11 val. 21 min. Lietuvos) laiku paskelbė, kad Jungtinės Valstijos „sėkmingai įvykdė didelio masto smūgį prieš Venesuelą“ ir kad N. Maduro ir jo žmona buvo „sulaikyti ir išskraidinti iš šalies“.
Praėjus maždaug penkioms valandoms po atakų pradžios, JAV senatorius Mike'as Lee (Maikas Li) pranešė, kad JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) pareiškė, jog „dabar, kai Maduro yra sulaikytas“, karinė operacija baigėsi.
Kokie buvo smūgių taikiniai?
Vienas iš taikinių buvo „Fort Tiuna“, didžiausias Venesuelos karinis kompleksas, esantis pietinėje Karakaso dalyje.
Šioje didžiulėje bazėje yra įsikūrusi gynybos ministerija, karo akademija ir karių bei jų šeimų būstai.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai matė liepsnas ir didžiulius dūmų stulpus, kylančius iš komplekso.
Prie vieno iš įėjimų, kuris vis dar buvo saugomas, AFP žurnalistai pamatė kulkų suvarpytus šarvuotą automobilį ir sunkvežimį.
Vietos gyventojai, tempdami lagaminus ir nešdami krepšius, bėgo iš šio rajono.
Viena moteris, nenorėjusi atskleisti savo vardo, sakė, kad išvyksta, „nes jie beveik mus nužudė“.
Apie aukas kol kas nėra jokios informacijos.
Taip pat buvo taikytasi į Karlotos oro bazę, esančią į rytus nuo Karakaso.
AFP žurnalistai bazėje matė degantį šarvuotą automobilį ir sudegusį autobusą.
Taip pat buvo pranešta apie sprogimus Gvairos uostamiestyje, esančiame į šiaurę nuo Karakaso, Marakajaus mieste šiaurės centrinėje šalies dalyje, Higerotėje Karibų jūros pakrantėje ir pasienyje su Kolumbija, kokaino kontrabandos maršrute.
Ar yra aukų?
Gynybos ministras Vladimiras Padrino Lopesas (Vladimiras Padrinas Lopesas) apkaltino JAV pajėgas paleidus raketų į gyvenamuosius rajonus.
To kol kas nebuvo įmanoma patvirtinti.
Informacijos apie aukas kol kas nėra.
Tačiau gynybos ministras tvirtino, kad vyriausybė renka informaciją „apie žuvusiuosius ir sužeistuosius“.
Ar N. Maduro buvo nušalintas?
D. Trumpas pareiškė, kad N. Maduro ir jo žmona Cilia Flores (Silija Florės) buvo suimti ir išskraidinti iš šalies.
Nėra aišku, kaip tiksliai pavyko sučiupti N. Maduro, kuris, kaip buvo pranešama, nuolat keisdavo gyvenamąją vietą, kad nebūtų suimtas JAV pajėgų.
Ketvirtadienį televizija nufilmavo jį važiuojantį Karakase.
Venesuelos viceprezidentė Delcy Rodriguez (Delsi Rodriges) šeštadienį paragino Jungtines Valstijas pateikti įrodymų, kad prezidentas ir jo sutuoktinė yra gyvi.
Rusija, viena iš pagrindinių Venesuelos sąjungininkių, taip pat paragino „nedelsiant“ pateikti aiškią informaciją apie N. Maduro.
Kaip reagavo pasaulis?
Rusija, Iranas ir Kuba – ilgamečiai Venesuelos sąjungininkai – pasmerkė šią JAV operaciją, kaip ir Meksika bei Brazilija, kurias abi valdo kairiųjų vyriausybės, taip pat kaimyninės Kolumbijos kairiųjų pažiūrų prezidentas.
Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad „ginkluotos agresijos aktas prieš Venesuelą“ kelia „didžiulį susirūpinimą“.
Europos Sąjungos (ES) diplomatijos vadovė Kaja Kallas (Kaja Kalas) per pokalbį su savo JAV kolega Marco Rubio (Marku Rubiju) paragino Vašingtoną elgtis „santūriai“ ir gerbti tarptautinę teisę.
Argentinos dešiniųjų pažiūrų prezidentas Javier Milei (Chavjeras Milėjus), didelis D. Trumpo gerbėjas, buvo vienas iš nedaugelio Lotynų Amerikos lyderių, kurie palankiai įvertino JAV smūgius Venesuelai.
