Trumpo reidas prieš Maduro: JAV žvalgybos agentai stebėjo kiekvieną žingsnį

Nuo amerikiečių šnipų Karakase iki nuotraukos, kurioje kairiųjų pažiūrų lyderis matyti užrištomis akimis ir surakintas antrankiais, toliau pateikiamas išsamus pasakojimas apie tai, kaip „Operacija Absoliutus ryžtas“ pribloškė pasaulį.
„Ką jis valgė“
JAV žvalgybos agentai nuo rugpjūčio slapta stebėjo kiekvieną N. Maduro žingsnį, nepaisydami plačiai žinomų jo pastangų nuolat keisti savo buvimo vietą tuo metu, kai įtampa santykiuose su Vašingtonu vis didėjo.
„Kaip jis judėjo, kur gyveno, kur keliavo, ką valgė, ką dėvėjo, kokius augintinius laikė“, – šeštadienį kalbėdamas apie stebėjimą pasakojo JAV Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininkas generolas Danas Caine'as (Danas Keinas).
Misija taip pat apėmė ne vieną mėnesį trukusį „tikslaus“ planavimo ir pratybų procesą. D. Trumpas sakė, kad JAV pajėgos pastatė tikslią namo, kuriame gyveno N. Maduro, kopiją.
JAV kariuomenė buvo pasirengusi jau gruodžio pradžioje, bet laukė „palankių aplinkybių“, įskaitant orą. D. Trumpas sakė, kad iš pradžių surengti misiją liepė prieš keturias dienas, bet operacija buvo atidėta laukiant tinkamų sąlygų.
„Sėkmės ir Dievo palaimos“
Penktadienį 22 val. 46 min. Vašingtono laiku (šeštadienį 5 val. 46 min. Lietuvos laiku) D. Trumpas davė įsakymą pradėti operaciją.
„Jis mums pasakė – ir mes už tai dėkingi, pone prezidente – „Sėkmės ir Dievo palaimos“. Ir tie žodžiai buvo perduoti visoms jungtinėms pajėgoms“, – sakė D. Caine'as.
Tada iš sausumos ir jūros pakilo daugiau nei 150 JAV karinių orlaivių, įskaitant naikintuvus, žvalgybos lėktuvus, dronus ir sraigtasparnius, kurie sudarė svarbiausią misijos dalį.
Sraigtasparniai, skraidinantys N. Maduro „suėmimo pajėgas“, pakilo į tamsą, skrisdami vos 100 pėdų (33 metrų) aukštyje virš vandenyno paviršiaus, sakė D. Caine'as.
Naikintuvai užtikrino priedangą ore, o JAV palydovai ir kibernetinės pajėgos blokavo Venesuelos radarus.
„Žinojo, kad mes ateiname“
Pasak naujienų agentūros AFP korespondentų, pirmieji sprogimai Karakase driokstelėjo prieš pat 2 val. nakties (8 val. Lietuvos laiku).
Kol pasaulis spėliojo, ar tai buvo plataus masto bombardavimo kampanijos prieš Venesuelos taikinius pradžia, JAV orlaiviai iš tiesų smogė tik Venesuelos oro gynybos sistemoms, kad sraigtasparniai galėtų pasiekti savo tikslą.
„Jie žinojo, kad mes ateiname“, – sakė D. Trumpas spaudos konferencijoje, turėdamas omenyje ne vieną mėnesį didėjusią įtampą.
„Bet jie buvo visiškai priblokšti ir labai greitai neutralizuoti“, kai JAV orlaiviai atsakė ugnimi.
Buvo pataikyta į vieną JAV sraigtasparnį, bet jis toliau veikė ir paskiau grįžo į bazę.
Galiausiai sraigtasparniai pasirodė virš Karakasą supančių kalvų ir manant, kad suėmimo komanda išlaikė netikėtumo elementą, nusileido N. Maduro rezidencijos komplekse 2 val. 1 min. Karakaso laiku (8 val. 1 min. Lietuvos laiku).
„Tvirtovė“
D. Trumpas sakė, kad stebėjo tiesioginę operacijos kulminacijos transliaciją.
Baltųjų rūmų paskelbtose nuotraukose matyti, kaip jis sėdi jo valdose „Mar-a-Lago“ įrengtoje laikinoje operatyvinėje salėje kartu su Pentagono vadovu Pete'u Hegsethu (Pitu Hegsetu), valstybės sekretoriumi Marco Rubio (Marku Rubiju), Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) vadovu Johnu Ratcliffe'u (Džonu Ratklifu), D. Caine'u ir kitais pareigūnais.
„Aš tai stebėjau, tiesiogine prasme, tarsi žiūrėčiau televizijos šou“, – sakė D. Trumpas televizijai „Fox News“.
JAV prezidentas N. Maduro kompleksą pavadino tvirtove.
„Ten buvo plieninės durys, buvo tai, ką jie vadina saugumo zona, kur visur aplink yra vien plienas. Jis nesugebėjo uždaryti tos erdvės, bandė į ją patekti, bet buvo taip greitai užpultas, kad nepateko“, – sakė jis „Fox News“.
„Buvome pasirengę panaudoti didžiulius degiklius, kad galėtume prasibrauti per plieną, bet jų neprireikė“, – pasakojo JAV prezidentas.
D. Trumpas sakė, kad nežuvo nė vienas amerikiečių karys, bet pridūrė, kad N. Maduro „būtų galėjęs žūti“, jei jis ar Venesuelos pajėgos būtų mėginusios priešintis.
„Pasidavė“
D. Caine'as sakė, kad N. Maduro ir jo žmona „pasidavė“ ir buvo sulaikyti misijoje dalyvavusių teisėsaugos pareigūnų. Porai JAV gresia kaltinimai dėl narkotikų ir terorizmo.
JAV sraigtasparniai Venesuelos pakrantę kirto 3.29 val. (9.29 val. Lietuvos laiku), o pora buvo pristatyta į laivą „USS Iwo Jima“.
Po to D. Trumpas 4.21 val. Vašingtono laiku (11.21 val. Lietuvos laiku) paskelbė šią žinią savo platformoje „Truth Social“.
Po kelių minučių Baltųjų rūmų aukšto rango pareigūnas naujienų agentūros AFP žurnalistui nusiuntė žinutę su jausmaženkliais, vaizduojančiais raumeningą ranką, kumštį ir ugnį.
Pirmoji N. Maduro nuotrauka, kurią po to pamatė pasaulis – su užrištomis akimis, antrankiais, apsauginėmis ausinėmis ir „Nike“ sportiniu kostiumu, – pasirodė vėlesniame D. Trumpo įraše jo socialiniame tinkle, kuris buvo paskelbtas be komentarų.
