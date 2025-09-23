JAV sustabdyta ataka prieš komunikacijos tinklus

„Be anoniminių telefoninių grasinimų, šie įrenginiai galėtų būti naudojami įvairioms telekomunikacijų atakoms vykdyti“, – sakoma agentūros pranešime.
„Tai apima mobiliojo ryšio bokštų išjungimą, paslaugų trikdymo atakas ir anoniminės, užšifruotos komunikacijos tarp potencialių grėsmės veikėjų ir nusikalstamų įmonių palengvinimą“, – priduriama jame.
Antradienį Niujorke prasideda JT Generalinės Asamblėjos aukšto lygio debatai, kurių pirmą dieną JAV prezidentas Donaldas Trumpas turi pasakyti kalbą.
JAV slaptoji tarnyba paskelbė, kad konfiskuoti įrenginiai buvo rasti 56 km spinduliu aplink JT Generalinę Asamblėją.
„Atsižvelgdama į laiką, vietą ir galimą didelį šių įrenginių keliamą pavojų Niujorko telekomunikacijoms, agentūra greitai ėmėsi veiksmų, kad išardytų šį tinklą“, – teigiama pranešime.
Nepaisant vykstančios įrenginių teismo ekspertizės ir platesnio tyrimo, „preliminari analizė rodo ryšį tarp grėsmę keliančių nacionalinių valstybių veikėjų ir asmenų, kurie yra žinomi federalinėms teisėsaugos institucijoms“.
Agentūros pasidalintoje vaizdo medžiagoje matyti daugybė konfiskuotų SIM kortelių.
