JAV teigia numušusios Irano dronus, pranešta apie raketas Persijos įlankos šalių link

Savaites trukusios netiesioginės derybos, kurias lydėjo nuolatiniai grasinimai ir pavieniai susišaudymai, nepadėjo pasiekti susitarimo dėl karo užbaigimo ar svarbaus sąsiaurio, kuriuo gabenama Persijos įlankos nafta ir dujos, atidarymo.
JAV Centrinė vadovybė (CENTCOM) teigė sunaikinusi du Irano dronus, „kurie kėlė grėsmę tarptautinei laivybai Hormuzo sąsiauryje“, praėjus kelioms valandoms po to, kai paskelbė smogusi kitiems keturiems dronams ir pakrantės stebėjimo radarų objektams.
Teheranas šeštadienį atsakė raketų salve į JAV sąjungininkus Bahreiną ir Kuveitą, sukeldamas įsiūčio bangą Persijos įlankos monarchijose ir padidindamas spaudimą trapioms paliauboms, dėl kurių buvo susitarta balandžio 8 dieną.
CENTCOM pranešė, kad Iranas paleido septynias balistines raketas Bahreino ir Kuveito link, iš kurių šešios buvo perimtos, o viena nukrito nepasiekusi tikslo. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad raketomis nusitaikė į „priešo bazes regione“.
Bahreinas, kuriame įsikūrusi JAV Penktojo laivyno būstinė, pasmerkė naujausius išpuolius kaip „akivaizdžią agresiją“, o Kuveitas pareiškė, kad jie „reiškia pavojingą eskalaciją“.
Bahreino sostinėje Manamoje naujienų agentūros AFP žurnalistas teigė girdėjęs tris sprogimus, kaukiant oro pavojaus sirenoms.
Kuveite kitas AFP žurnalistas girdėjo pasikartojančius sprogimus netoli tarptautinio oro uosto, kur per trečiadienio smūgį, dėl kurio kaltinamas Iranas, žuvo vienas žmogus.
„Priešiškas ir provokuojantis elgesys“
Irano užsienio reikalų ministerija pasmerkė naujausius JAV smūgius kaip „grubius“ pažeidimus ir pasmerkė Vašingtono „priešišką ir provokuojantį elgesį“.
Pastangos paversti paliaubas ilgalaikiu susitarimu ne kartą žlugo, o konfliktas sukrėtė pasaulines rinkas ir padidino spaudimą JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) šalyje prieš kadencijos vidurio rinkimus.
„Derybos atsidūrė aklavietėje, ir Trumpas privalo ją įveikti“, – televizijai CNN sakė Irano aukščiausiojo lyderio patarėjas kariniais klausimais Mohsenas Rezaei (Mohsenas Rezajis), paraginęs atlaisvinti 24 mlrd. dolerių (20,62 mlrd. eurų) įšaldyto Irano turto.
Vašingtonas vietoj to gali siekti panaudoti šias lėšas žalai, kurią Persijos įlankos sąjungininkams padarė Irano smūgiai, atlyginti.
JAV „Iždo departamentas panaudos visas prieinamas priemones, kad Irano turtas būtų prieinamas mūsų sąjungininkams Persijos įlankoje, siekiant paremti atstatymą ir remontą po bet kokios būsimos Irano sukeltos žalos“, sakė šaltinis, susipažinęs su iždo sekretoriaus Scotto Bessento (Skoto Besento) pozicija.
Libanas, įtrauktas į karą Artimuosiuose Rytuose, kai Irano remiama kovotojų grupė „Hezbollah“ kovo 2 dieną užpuolė Izraelį, penktadienį paragino Iraną nustoti kištis į jo reikalus.
Libano kariuomenės vadas Rodolphe'as Haykalas (Rodolfas Haikalas) šeštadienį išvyko į Pakistaną, kuris tapo pagrindiniu JAV ir Irano tarpininku.
Pakistano vidaus reikalų ministras Mohsinas Naqvi (Mohsinas Nakvis) tą pačią dieną nusileido Teherane susitikti su Irano užsienio reikalų ministru Abbasu Araghchi (Abasu Aragčiu).
Iranas taikos derybose su Vašingtonu primygtinai tvirtina, kad kovos Libane ir karas Persijos įlankoje yra neatsiejamai susiję.
Šeštadienį Libanas pranešė, kad per Izraelio smūgį šalies pietuose žuvo trys jo kariai. Izraelio kariuomenė teigė, kad „peržiūri incidentą“, ir tvirtino, kad jos kampanija Libane buvo nukreipta prieš grupuotę „Hezbollah“, o ne prieš vyriausybės pajėgas.
Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Izraelio smūgį Saksakijoje, šalies pietuose, žuvo dvi moterys ir 22 žmonės buvo sužeisti.
Tuo tarpu Izraelio kariuomenė šeštadienį pranešė apie dviejų savo karių žūtį.
Balandį paskelbtos paliaubos nesustabdė kovų Libane, o naują sąlyginį paliaubų susitarimą, apie kurį paskelbta šią savaitę, „Hezbollah“ griežtai atmetė.
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