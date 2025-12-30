 Jemene paskelbta nepaprastoji padėtis

2025-12-30 09:48
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Jemeno prezidento tarybos vadovas antradienį paskelbė nepaprastąją padėtį ir atšaukė saugumo susitarimą su Jungtiniais Arabų Emyratais po to, kai Abu Dabio remiami separatistai užėmė dalį šalies teritorijos.

Jemene paskelbta nepaprastoji padėtis / Scanpix nuotr.

„Bendras gynybos susitarimas su Jungtiniais Arabų Emyratais atšaukiamas“, – sakoma pareiškime, o atskiru dekretu paskelbta 90 dienų trukmės nepaprastoji padėtis, įskaitant 72 valandų oro, jūrų ir sausumos blokadą.

Prezidento vadovybės tarybos vadovo Rashado al Alimi pareiškimai paskelbti po to, kai Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, kovojanti padalytame Jemene, pranešė, kad smogė JAE ginklų siuntai, kuri buvo skirta separatistams.

JAE remiamos Pietų pereinamosios tarybos (SCT) pajėgos šį mėnesį prasiveržė pro Jemeno pietus ir užėmė didžiąją dalį ištekliais turtingos Chadramauto provincijos bei gabalus kaimyninės Mahros provincijos teritorijos.

R. al Alimi įsakė SCT perduoti teritoriją Saudo Arabijos remiamoms pajėgoms, o separatistų žygį kreipimesi per televiziją pavadino „nepriimtinu sukilimu“.

Ši konfrontacija kelia pavojų, kad gali subyrėti ir taip jau susiskaldžiusi Jemeno vyriausybė, kurią sudaro skirtingos frakcijos, remiamos naftos turtingų Persijos įlankos valstybių Saudo Arabijos ir JAE.

Ji taip pat kelia grėsmę lėtai vykstančioms taikos deryboms su Irano remiamais hučių sukilėliais, kurie 2014 m. išstūmė vyriausybę iš sostinės Sanos ir paskatino Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos karinę intervenciją.

Šiame straipsnyje:
Jemenas
pilietinis karas

